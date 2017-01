Gladiators Trier empfangen Topteam Crailsheim  Simon Schmitz verlängert  Wer kommt für Nicholas?

Immerhin, einen Höhepunkt hat diese ansonsten ziemlich turbulente Woche für die Römerstrom Gladiators Trier dann doch noch bereitgehalten: Kapitän Simon Schmitz hat seinen Vertrag an der Mosel am Donnerstag vorzeitig verlängert. Der 26-Jährige bleibt bis 2019 in Trier. Nach der fiesen 51:91-Klatsche in Heidelberg am vergangenen Sonntag und dem Rauswurf von Power Forward Ryan Nicholas am Dienstag bringt Schmitz’ Verlängerung wieder ein Stück mehr Ruhe ins Club-Umfeld. „Ich bin froh, dass sich Simon dazu entschieden hat, weiter für uns zu spielen“, betont Geschäftsführer Achim Schmitz. „Er ist die entscheidende Figur im Team, eine echte Identifikationsfigur, seine Verlängerung ist ein tolles Zeichen für den Basketballstandort Trier.“



Selbstbewusste Crailsheimer



Simon Schmitz ist in Bad Bergzabern geboren und spielt seit 2015 für die Gladiators. Gemeinsam mit seiner Frau lebt der frühere Bundesligaspieler in Trier. „Wir fühlen uns in Trier sehr wohl. Deswegen ist uns die Entscheidung leichtgefallen“, erklärt der Aufbauspieler. Er sei stolz auf das, was das Team in den vergangenen eineinhalb Jahren erreicht habe. „Ich freue mich auf die kommenden zwei Spielzeiten an der Mosel.“ Wenn Kapitän Schmitz mit seinem Team heute Abend in der Arena auf Bundesligaabsteiger Crailsheim Merlins tifft (19 Uhr), wird ein möglicher Nachfolger für Ryan Nicholas noch nicht dabei sein. „Unser Ziel ist es, dass der Neuzugang beim nächsten Heimspiel gegen Chemnitz am 4. Februar dabei sein kann“, berichtet Geschäftsführer Achim Schmitz. „Gegen Crailsheim wird allerdings definitiv noch kein Neuer spielen.“



Um wen es sich bei dem potenziellen Neuzugang handelt, verrät Schmitz derweil noch nicht. „Es ist noch nichts spruchreif, es gibt mehrere Kandidaten. Wann es etwas zu vermelden gibt, kann ich noch nicht sagen.“ Nach TV-Informationen sollen sich unter den Kandidaten auch Spieler befinden, die bereits für die TBB Trier in der 1. Bundesliga aktiv gewesen sind.



Derweil reist Triers Gegner, die Crailsheim Merlins, mit jeder Menge Selbstbewusstsein an die Mosel. Sechs Siege in Serie haben die Schwaben zuletzt eingefahren, darunter ein beachtlicher 107:99-Auswärtssieg bei Tabellenführer Mitteldeutscher BC. „Sie sind aktuell das stärkste Team der Liga, besitzen eine enorme individuelle Qualität“, betont Gladiators-Trainer Marco van den Berg.



Für sein Team gehe es aber nach dem Heidelberg-Debakel zunächst einmal darum, auf sich zu schauen und eine kämpferische Reaktion zu zeigen. „Wir müssen eine Leistung bringen, bei der wir nach dem Spiel sagen können: ’Wir haben alles gegeben’“. Ob das dann am Ende zum Sieg reichen werde, müsse man sehen. „Klar ist aber, dass wir Crailsheim nicht aus der Halle spielen werden, dafür sind sie zu stark, aber wenn wir es bis zum Ende knapp halten können, haben wir eine Chance“.



Während Jack Eggleston nach seinem Mittelfußbruch weiterhin ausfällt, und auch die Nachwuchsspieler Sasa Milosevic (Kreuzbandriss) sowie Thomas Henkel (Knieverletzung) fehlen werden, kehren Sebastian Herrera und Nils Maisel zurück in den Kader. Beide hatten in Heidelberg wegen Abiturklausuren gefehlt.



Spielbeginn gegen die Crailsheim Merlins ist um 19 Uhr. Die Arena Trier öffnet ihre Türen um 17.30 Uhr.