Heimsieg an Halloween - Gladiators Trier gewinnen gegen Hanau

Kyle Dranginis gegen Hanaus Christian von Fintel. Foto: Simon Engelbert

(Trier) Zweiter Heimsieg im dritten Heimspiel: Die Römerstrom Gladiators Trier haben ihr Spiel am Dienstagabend zu Hause gegen den Tabellensechsten Hanau White Wings mit 75:65 (36:37) gewonnen. Vor knapp 1700 Zuschauern in der Arena Trier erwischten die Gladiatoren keinen guten Start, kämpften sich dann aber in die Partie zurück.