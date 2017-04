Livestream: Trierer Gladiators im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Chemnitz

Foto: RÖMERSTROM Gladiators Trier

(Trier) Die Römerstrom Gladiators Trier haben am Freitagabend ihr erstes Playoff-Viertelfinal-Duell bei den Niners Chemnitz absolviert - und verloren. Am heutigen Sonntag steht die zweite Begegnung an. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream!