Römerstrom Gladiators Trier unterliegen Kirchheim Knights mit 72:74 (30:36)

Gladiator Johannes Jobs tankt sich gegen Kirchheim zum Korb. Foto: Willy Speicher

(Trier) Die Römerstrom Gladiators Trier haben ihr Heimspiel am Samstagabend vor 2813 Zuschauern in der Arena Trier verloren. In einem packenden Duell fiel die Entscheidung erst in den letzten Sekunden.