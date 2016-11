Wahrheiten im Wald

Extra

Trier. Es ist 10.28 Uhr an diesem regnerischen Novembermorgen. Gerade ist Marco van den Berg mit seinem Wagen auf dem Parkplatz im Trierer Weißhauswald vorgefahren, hat die Heckklappe geöffnet und seine Begleiter herausgelassen: Cocker-Spaniel Bob und Flat Coated Retriever Fjodor. Jetzt noch ein, zwei klare Ansagen auf Holländisch an die beiden Vierbeiner, dann geht’s in den Wald.Sein Job lässt ihn nicht los, auch hier oben nicht, hoch über seiner neuen Heimatstadt. Mehrmals in der Woche ist der Trainer von Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier in dem riesigen Waldgebiet im Trierer Nordwesten oder im Hochwald unterwegs. Der 51-Jährige schätzt die Ruhe, weit entfernt vom Stress unten in der Stadt. Hier, so sagt er, komme er zur Ruhe.Nur den Basketball, den kann er nicht vergessen. Besonders die Auswärtsniederlagen der letzten Wochen schwirren ihm noch immer durch den Kopf.Regentropfen prasseln auf den bunten Laubteppich am Waldboden, Bob und Fjodor suhlen sich im Matsch am Wegesrand, van den Berg hat sich seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Seit Juli 2015 lebt er an der Mosel. Seine Frau und seine Tochter wohnen nach wie vor im holländischen Groningen, die Neunjährige geht dort zur Schule, seine Frau macht gerade ihren Doktor in Psychologie. Die Familie sieht sich nur alle paar Wochen. Aber, und das betont er immer wieder, alle drei kämen gut damit klar, man telefoniere mehrmals täglich. Sein Vertrag an der Mosel läuft im Sommer aus.Nach den teilweise deutlichen Auswärtsniederlagen in Nürnberg, Paderborn, Dresden und in Hanau waren zuletzt auch kritische Stimmen unter den Anhängern laut geworden. Der Tenor: der Coach setzt zu wenig Impulse von außen.Marco van den Berg läuft mit den Hunden eine kleine Treppe am leerstehenden Restaurant Weißhaus hinab. Unten, hinter dem Zaun, da liegt Trier im Regen. Ein Thema, das den Coach seit seinem Amtsantritt stetig beschäftigt, ist die Vision von einer eigenen Basketball-Trainingshalle in der Stadt. Nur so könnten Nachwuchstalente aus der Region effektiv gefördert werden, nur so könnte es Trier in absehbarer Zeit wieder in die Bundesliga schaffen.Es ist kurz vor zwölf Uhr als van den Berg wieder den Parkplatz mit seinem Auto erreicht. Er packt Bob und Fjodor in den Kofferraum.Dann fährt er zurück in die Stadt, das nächste Training steht an.Heute Abend (Samstag, 19.30 Uhr) treten dieauswärts bei Bundesliga-Absteigeran. Das Team des 34-jährigen finnischen Trainers Tuomas Iisalo ist mit mehreren Ex-Bundesligaspielern gespickt und peilt den direkten Wiederaufstieg an. "Neben dem MBC gehört Crailsheim zu den spielerisch stärksten Teams der Liga. Man kann keine zwei, drei Spieler herausheben, sie sind als Mannschaft sehr gefährlich", sagt Triers Trainer Marco van den Berg. Fehlen wird neben den Langzeitverletzten Pablo Coro und Thomas Henkel auch Ryan Nicholas (Gehirnerschütterung). mfr