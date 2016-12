Basketball: Ein gutes Stück Trier in Bayreuth

Vor drei Wochen, beim Auswärtsspiel in Tübingen, da kam sich Bayreuths Andi Seiferth plötzlich noch mal vor wie damals in Trier – jedenfalls ein bisschen. Neben ihm auf dem Feld Nate Linhart und Bastian Doreth, auf der anderen Seite, im Trikot der Tübinger, Barry Stewart. Macht unterm Strich: vier frühere Trierer auf einem Parkett. „War schön, Barry mal wieder zu sehen“, erzählt Seiferth im Gespräch mit dem TV. „Wir vier haben uns kurz unterhalten, auch über unsere Zeit bei der TBB gesprochen.“ In der Saison 2012/2013 spielten Doreth, Stewart, Linhart und Seiferth zusammen an der Mosel. Während Doreth ein Jahr für den Club aktiv war, blieben Seiferth (drei Spielzeiten), Linhart (zwei) und Stewart (zwei) länger.



Zehn Siege am Stück



Das Spiel gegen Stewarts Tübinger Ende November entscheiden die drei Ex-TBBler mit medi Bayreuth für sich. 88:77 heißt es am Schluss. Es ist einer von bisher elf Siegen der Franken. Nach 13 Spieltagen belegt das Team Platz drei in der Basketball-Bundesliga.



Zehn Partien in Folge gewinnt medi zwischen Ende September und Anfang Dezember, fegt zu Hause Liga-Größen wie Alba Berlin, Ludwigsburg und Oldenburg vom Parkett, zerlegt Braunschweig mit 96:48 und lässt auch auswärts nichts liegen. Medi Bayreuth, ein Team, das in den vergangenen Jahren immer wieder bis zum Hals im Abstiegssumpf feststeckte, hat sich im Dezember 2016 zum Spitzenteam gemausert – und mittendrin steckt ein gutes Stück Trier.

Was ist denn da los, warum läuft es so gut? „Es sind mehrere Punkte“, betont Andi Seiferth. „Zum einen macht unser Trainer Raoul Korner einen sehr guten Job. Dann sind mit Basti Doreth, Steve Wachalski und mir drei deutsche Spieler aus dem vergangenen Jahr geblieben, die mitgeholfen haben, dass die Neuzugänge sich bei uns gut einfinden konnten.“



H inzu komme, so der 27-Jährige, dass die Neuen direkt eingeschlagen hätten. Zu den Säulen des Teams zählen neben den drei Ex-Trierern der Ägypter Assem Marei sowie die beiden talentierten US-Amerikaner Trey Lewis und De’Mon Brooks. „Einer unserer Vorteile ist, dass wir viel Qualität auf der Bank haben. Nach Wechseln gibt’s keinen Bruch im Spiel“, berichtet Seiferth. Der gebürtige Berliner spielt eine gute Saison, zählt meist zur Startformation und kommt auf durchschnittlich acht Punkte und fünf Rebounds pro Spiel. Sein Vertrag läuft langfristig bis Sommer 2017. Immer wieder lobt der Nationalspieler die professionellen Bedingungen in Bayreuth. Neben einem Physiotherapeuten und einem Athletiktrainer, die dem Team rund um die Uhr zur Seite stehen, wird die Mannschaft aktuell von Headcoach Korner und zwei Co-Trainern betreut.



Korner hatte bereits bei seinem Vorgängerclub Braunschweig, den er im Sommer in Richtung Bayreuth verließ, aus geringen Mitteln viel gemacht. Er verpasste mit den Niedersachsen zuletzt die Playoff-Teilnahme nur hauchdünn. Dem 42-jährigen Österreicher trauen viele eine internationale Karriere zu. „Er ist ein gewissenhafter Arbeiter“, beschreibt Seiferth, „der Coach legt viel Wert darauf, dass wir uns nicht nur über eine Sache definieren, wie zum Beispiel die Defense, unsere Stärke ist, dass wir viele Waffen haben“.



Fünf Trainer in fünf Jahren



Den Bayreuther Höhenflug verfolgt Simon Schmitz aktuell sehr genau. Der Kapitän von Zweitligist Gladiators Trier hat zwischen 2010 und 2015 selbst für die Franken gespielt und nach wie vor viele Freunde in der Stadt. „Wenn es zeitlich passt, schaue ich mir die Spiele im Fernsehen an“, erzählt der 26-Jährige. „Ich finde es beeindruckend, mit welcher Ruhe und Konstanz dort aktuell gearbeitet wird, das war nicht immer so – während meiner fünf Jahre in Bayreuth hatte ich fünf verschiedene Trainer und drei Geschäftsführer.“



Seiferth, Doreth, Linhart & Co. haben seit dem Wochenende derweil schon das erste Saisonziel erreicht. Der Liga-Heimsieg über Göttingen bedeutete gleichzeitig die erstmalige Pokal-Quali. „Was sonst noch geht, wird man sehen“, sagt Seiferth, „aber klar wollen wir in die Playoffs“. Der nächste Prüfstein wartet am 2. Weihnachtstag – dann empfängt Bayreuth Meister Brose Bamberg.