Basketball: Gladiatoren reisen mit großen Sorgen nach Erfurt

Gladiators-Trainer Marco van den Berg ist die schlechte Laune am Donnerstagnachmittag anzumerken. "Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus", sagt der 51-Jährige vor dem Auswärtsspiel seines Teams heute Abend beim Tabellenachten Oettinger Rockets in Erfurt. "Wir hätten das Spiel gerne verschoben, doch das war zu teuer - dafür wäre ein fünfstelliger Betrag fällig gewesen." Der Grund für van den Bergs Sorgen: Nach dem Ausfall von Jack Eggleston (Fußbruch) sind zahlreiche weitere Spieler fraglich. So fällt Kilian Dietz aufgrund eines ausgekugelten Fingers mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Äußerst fraglich sind außerdem Simon Schmitz, Kevin Smit, Joey van Zegeren und Pablo Coro, die sich seit Tagen mit einer Grippe herumschlagen. "Kevin hat es nur leicht erwischt, es kann gut sein, dass er spielt", sagt der Coach. "Bei Simon sieht es schlechter aus, auch Pablo und Joey sind fraglich." So oder so machen sich die Gladiatoren heute Morgen um 11.30 Uhr mit dem Bus auf die gut 430-Kilometer-lange-Reise nach Erfurt. Die Rockets, die vom früheren Bundesliga-Center Chris Ensminger trainiert werden, spielen bisher eine durchwachsene Saison. Die Thüringer sind als Aufstiegsanwärter in die Saison gestartet, stehen momentan allerdings mit sieben Niederlagen und acht Siegen einen Rang hinter Trier auf Tabellenplatz acht. Das Hinspiel an der Mosel im Oktober gewannen die Gladiatoren mit 78:69, doch Marco van den Berg warnt: "Das heutige Rockets-Team hat mit dem aus der Hinrunde nicht mehr viel zu tun." Im November trennten sich die Rockets nach internen Querelen von den beiden US-Leistungsträgern Sam Muldrow und Jaysean Paige. Als Ersatz wurden Darrel Mitchell und Dane Watts verpflichtet. Watts, der bereits für Ulm und Frankfurt in der BBL aktiv war, hat sich im Ensminger-Team schnell zum Führungsspieler entwickelt. "Die Rockets spielen sehr intelligenten Team-Basketball", sagt Triers Trainer. "Sie sind ein ehrgeiziges Team mit einem Riesen-Etat, es wird eine schwierige Aufgabe für uns." Immerhin fahren die Gladiatoren mit dem Rückenwind aus zuletzt drei Siegen in Serie nach Thüringen. Das erste Spiel im neuen Jahr steigt am 7. Januar. Gegner in der Arena Trier ist dann Schlusslicht Dresden Titans. Wer nicht mit nach Erfurt reisen kann, um die Gladiatoren zu unterstützen, kann sich die Partie heute Abend live im Internet unter www.sportdeutschland.tv anschauen. Los geht's um 20 Uhr