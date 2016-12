Basketball: Gladiators empfangen Ehingen - Gegner mit renommierter Nachwuchsabteilung - Dietz fraglich

Trier. Für Thomas Grün ist es heute Abend ein bisschen wie beim Klassentreffen. 2014 hat der 21-Jährige Flügelspieler der Römerstrom Gladiators Trier sein Abitur an der Urspring-Basketball-Internats-Schule in der Nähe von Ulm gemacht. Neben Grün in der Schulbank saß damals oft sein Klassenkamerad Zaire Thompson, bis heute einer seiner besten Freunde, wie Grün berichtet. Ein paar Klassenräume weiter und eine Stufe unter ihm, drückte Noah Aghas die Internats-Schulbank.

Wiedersehen in der Arena

Alle drei spielten zu dieser Zeit für Nachwuchsteams des Basketball-Internats, 2013 holten Thompson und Grün gemeinsam mit Urspring die Meisterschaft in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL).Heute Abend (19 Uhr/Arena Trier) kommt es nach langer Zeit zum Wiedersehen der drei: Mit den Gladiators trifft Grün auf den Tabellen-13. Team Ehingen Urspring mit Zaire Thompson und Noah Aghas. "Ich freue mich, sie wieder zu sehen", sagt Grün, "aber klar, während der 40 Spielminuten auf dem Feld muss unsere Freundschaft mal ruhen".Das Basketball-Internat Urspring gilt als Talentschmiede im deutschen Basketball. So besuchten unter anderem die Nationalspieler Lucca Staiger (Bamberg) oder Akeem Vargas (Alba Berlin) das abgelegene und in einem ehemaligen Kloster befindliche Internat - "drum herum ist wirklich gar nichts, es wirkt ein bisschen wie die Hogwarts-Schule bei Harry Potter", sagt Thomas Grün lachend.Auch die früheren Gladiatoren Benedikt Breiling und Justin Raffington gingen dort zur Schule. "Urspring ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Grün, "wer nicht dort war, kann sich das nur schwer vorstellen". Unter den Schülern herrsche ein sehr starker Zusammenhalt, er habe es nie bereut, Urspring besucht zu haben. Die Zeit dort habe ihn enorm geprägt, sowohl menschlich als auch basketballerisch. "In Urspring", so erzählt der Luxemburger, der in dieser Saison auf durchschnittlich 15 Minuten und drei Punkte pro Spiel kommt, "herrscht ein spezieller Spirit, wir haben uns immer gesagt: Wir arbeiten immer mehr als alle anderen - werfen uns auf jeden Ball".Urspring wurde 2003 vom Deutschen Basketball Bund als offizieller Stützpunkt ausgezeichnet. Seit Gründung der NBBL im Jahr 2006 haben Urspring-Nachwuchsteams mehrere Meisterschaften eingefahren.

Aufstieg im Sommer

Im Sommer schaffte die 1. Herren-Mannschaft, das Team Ehingen Urspring, den Aufstieg in die ProA und belegt nach fünf Siegen und zehn Niederlagen aktuell den 13. Platz in der Tabelle. Im Team von Trainer Domenik Reinboth spielen zahlreiche Urspring-Talente. Sie nutzen die ProA, um sich für Bundesligaclubs oder College-Stipendien in den USA zu präsentieren.Triers Trainer Marco van den Berg lobt die Urspringschule für ihre Arbeit. "Ich habe grundsätzlich immer Sympathien für Projekte, die den deutschen Basketball voranbringen wollen", sagt der 51-Jährige, "dazu zählt Urspring definitiv". Leider gebe es in Deutschland nach wie vor zu wenige Projekte von dieser Sorte. "Wenn man junge deutsche Basketballer fördern will, dann sind solche Schulen genau das richtige - ob es dann ein Internat sein muss oder nicht, darüber lässt sich streiten, aber grundsätzlich ist das der absolut richtige Weg, ich schätze die Arbeit sehr, die dort für den deutschen Basketball geleistet wird", sagt der Coach.Vor dem Duell heute Abend gehen van den Berg derweil die Center aus. Nachdem Johannes Joos mit seinem Nasenbeinbruch weiter ausfällt, ist auch Kilian Dietz fraglich. Den Mann aus Bernkastel-Kues plagen Knieprobleme, sein Einsatz ist äußerst fraglich. Somit kann sich Center Joey van Zegeren voraussichtlich auf jede Menge Einsatzzeit freuen."Wir dürfen Ehingen auf keinen Fall unterschätzen", betont Triers Trainer, "sie spielen einen sehr temporeichen Basketball, lauern auf Fehler des Gegners und versuchen, das Spiel dann möglichst schnell zu machen - das müssen wir verhindern".