Basketball: Trier erhält Lizenz unter einer Bedingung

Was ist der Grund?

Nachfrage bei Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz. "Die Liga hat uns die Lizenz unter einer aufschiebenden Bedingung erteilt - diese ist der Nachweis eines hauptamtlichen Jugendtrainers." Laut Schmitz werde dies schnell erledigt sein, denn der Verein sei sich mit Kevin Ney, dem bisherigen Trainer des Gladiators-Regionalliga-Teams, bereits über ein entsprechendes Engagement einig. "Kevin wird bei uns ab Sommer eine dreijährige DBB-Trainer-Ausbildung absolvieren."



In den kommenden Tagen werde der Arbeitsvertrag unterzeichnet und an die Liga geschickt.



Gute Nachrichten hat der Geschäftsführer derweil zum Thema Finanzen: "Die Playoffs haben uns noch mal ein paar Zusatzeinnahmen beschert, der Saisonetat ist gedeckt." Nichts Neues gibt’s dagegen in Sachen Personalien. Sowohl der Verbleib von Jermaine Bucknor als auch der von Sebastian Herrera ist noch unsicher. "Die Gespräche laufen", erklärt Schmitz, "ich rechne damit, dass wir in den kommenden Tagen mehr dazu sagen können."



Den ProA-Meistertitel hat sich unterdessen der Mitteldeutsche BC gesichert. Im Finale schlug das Team aus Sachsen-Anhalt Mitaufsteiger Gotha zweimal deutlich.