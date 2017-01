Dolphins Trier: Sieg in Köln nach starker Leistung

Klassenerhalt! Dieses Ziel hatte Spielertrainer Dirk Passiwan für sein Team ausgegeben. Schon sechs Spieltage vor Schluss steht fest: Das sollten die Dolphins locker schaffen. „Das waren zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg“, sagte Passiwan nach dem 79:64 in Köln. „Wir hatten einen super Start ins Spiel, das war das beste erste Viertel in der Saison.“



Nach der Pause hatten die Dolphins zwar eine kleine Schwächephase, Köln kam bis auf drei Punkte heran. „Es war aber sehr stark, dass wir wieder wegziehen und das Spiel am Ende souverän heimbringen konnten“, sagt Passiwan, der die Teamleistung lobt. Größten Anteil hatten Diana Dadzite (Passiwan: „Das war in der ersten Halbzeit eine Weltklasseleistung“) und Passiwan selbst, der nur knapp ein „triple double“ verpasste: 33 Punkte, 18 Rebounds, neun Vorlagen, ein Effektivitätswert von 50 – eine Topleistung. Dadzite brachte es auf 25 Punkte. Die Lettin war ganz stark von der Freiwurflinie (sieben Treffer bei sieben Versuchen).



Nach dem vierten Saisonsieg können die Dolphins ganz entspannt an die nächsten Aufgaben gehen. Beim Tabellenführer Lahn-Dill sind die Trierer am kommenden Samstag krasser Außenseiter. Im nächsten Heimspiel empfangen die Trierer den Aufsteiger Rhine River Rhinos aus Wiesbaden – mit einem Sieg gegen den Vierten könnten die Dolphins sogar noch Richtung Play-offs schielen.



Dolphins: Passiwan 33, Dadzite 25, Ciaplinskas 10, Wright 6, Davey 3, Ferguson 2