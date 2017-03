Leonie mittendrin - Wie eine Triererin mit ihrem Basketballteam in den USA Historisches geschafft hat

Unter frenetischem Jubel der Fans steigt das Team auf dem Trainingsgelände in den Bus, Fernsehteams belagern die Spielerinnen. Es geht zum Flughafen. Dort angekommen, steht auf dem Rollfeld bereits die teameigene Boeing bereit. Sie wird die Spielerinnen nach Los Angeles fliegen. Stewardessen kümmern sich auf dem zweistündigen Flug um die Mannschaft. Dann, in Kalifornien gelandet, geht’s ins Hotel, am nächsten Tag steht ein historisches Spiel auf dem Programm – und mittendrin eine 21-jährige Triererin.



Eine knappe Woche sind die Aufnahmen alt. Wer das Video sehen will, findet es auf der Facebookseite des Damen-Basketball-Collegeteams Boise State Broncos. Sie zeigen das Team aus dem US-Bundesstaat Idaho auf dem Weg zu einem der größten Spiele der Geschichte des Colleges: dem Duell mit dem Damenteam der University of Los Angeles (UCLA). Es geht um die Teilnahme an den NCAA-Championships, in deren Rahmen die besten US-Collegeteams bundesstaatenübergreifend ihren Meister ausspielen. Es sind packende Duelle, die jedes Jahr im März und April Millionen von US-Amerikanern elektrisieren. 20 000 Zuschauer in den Hallen, Millionen Fans vor den Fernsehern – die Basketballduelle im Damen- und Herrenbereich um den NCAA-Titel sind das Sportthema Nummer eins in den Staaten in diesen Tagen.



„Das ist so verrückt“, sagt Leonie Edringer, „die USA stehen kopf, das wäre so, als würde Bayern München Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegenüberstehen“. Edringer weiß, wovon sie spricht. Sie hat das alles hautnah miterlebt. Die frühere Spielerin der MJC Trier und der Saarlouis Royals (1. Bundesliga) ist seit 2015 für das Damenteam der Boise State Broncos aktiv, studiert zudem Sport-Management an der Boise State University.



Nachdem ein Handbruch und ein Bänderriss die 21-Jährige in ihrer ersten College-Saison noch zeitweise außer Gefecht gesetzt hatten, ist sie in der laufenden Saison 2016/17 ein wichtiger Teil des Teams geworden und sorgt mit dafür, dass die Broncos die Mountain-West-Conference-Division – eine Liga bestehend aus elf Teams – als Tabellenvierter abschließen und sich somit für das Mountain-West-Turnier qualifizieren. In drei Spielen geht’s dabei um den Titel und die Qualifikation zur NCAA-Championship. „Wir hatten drei Spiele, bei einer Niederlage wären wir raus gewesen“, erzählt die Triererin.



Doch Edringers Team entscheidet alle drei Spiele für sich und gewinnt das Turnier sensationell. Die Folge: Die Broncos qualifizieren sich für die NCAA-Championships, ein historischer Erfolg für das College. „Das war der Hammer, dreimal ist das unserem College in der Geschichte erst gelungen“, erklärt die Flügelspielerin. Zum ersten Spiel um die NCAA-Championships reist Leonie Edringer mit den Broncos nach Los Angeles, es kommt zur eingangs beschriebenen Szene. Das Team aus Los Angeles ist der klare Favorit. Edringer berichtet: „Sie haben in den Siebzigern zehnmal in Serie den NCAA-Titel gewonnen, stellen zudem zwei US-Nationalspielerinnen, unsere Siegchancen standen bei drei Prozent“. Am Ende heißt es 57:83 aus Sicht der Broncos, Edringers Team ist ausgeschieden, die Saison beendet. „Wirklich traurig sind wir nicht, vielmehr überwiegt der Stolz darüber, dass wir es so weit geschafft haben“, betont die 21-Jährige.



Richtig wohl fühle sie sich mittlerweile in den Staaten. Die Zeit am College habe sie deutlich athletischer werden lassen, auch ihr Wurf habe sich verbessert. „Ich bin sehr zufrieden dort, es macht Spaß, wir sind ein tolles Team, auch neben dem Platz.“ Zwei Jahre wird sie definitiv noch in den USA spielen, dann endet ihr Studium. In gut drei Monaten, Anfang Juli, startet die Vorbereitung auf die neue Saison.



Gleich nach dem Spiel in Los Angeles am Sonntag ist Edringer in die Heimat geflogen. Sie nutzt die Frühlingsferien in den USA, um ihre Eltern und ihre Freunde in Trier zu besuchen. „Am Montag geht’s aber schon wieder zurück, nächste Woche stehen zwei Klausuren für mich an.“ Auch wenn es nur für ein paar Tage sei, die Zeit in der Heimat genieße sie sehr.



„Aber“, so verrät Edringer, „ich bin schon ein Stück weit amerikanisch geworden“. Deutsch zu sprechen sei ihr in den ersten Tagen in Trier schwergefallen „Außerdem vermisse ich die Erdnussbutter, die in den Staaten fast jeder isst“, sagt Edringer lachend, „aber Nutella schmeckt ja auch ganz gut“.