Mehr als ein Spiel

Manchmal, so sagt Christoph Coura mit einem Grinsen, manchmal da träume er von einem schönen Glas Wein aus der Heimat. Abends nach Feierabend zum Beispiel, wenn die Hitze der Mittagsstunden nach und nach aus der Luft entweicht, da wäre so ein Mosel-Riesling schon ganz passend, findet Coura.Der 29-Jährige stammt aus Kürenz, dem schönsten Trierer Stadtteil, wie er findet. Dort ist er aufgewachsen, dort leben seine Eltern noch heute. Aktuell lebt er allerdings ein gutes Stück weiter südlich, 10 126 Kilometer um genau zu sein, in Mwanza, einer Millionen-Metropole im Norden von Tansania. Was Coura in die Stadt am Victoriasee verschlagen hat? Seine große Leidenschaft – Basketball.Für das Sport-Projekt Sports Charity Mwanza arbeitet der Trierer seit Oktober in Mwanza, hilft mit, dort professionelle Basketballstrukturen aufzubauen. „Unsere Aufgabe besteht darin, den lokalen Vereinen und Verantwortlichen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten“, beschreibt Coura.„Zurzeit stehen wir den Trainern vor Ort zur Seite, übernehmen Trainingseinheiten und veranstalten Workshops zur Trainer- Aus- und Weiterbildung.“Coura selbst liebt den Sport mit dem orangefarbenen Ball, spielte in Trier für die MJC/DJK, den Trimmelter SV und den Postsportverein und begann mit 20 seine Trainerkarriere beim TVG Trier. Später arbeitete er für die TBB Trier, betreute dort in der Saison 2013/14 die Jugend-Basketball-Bundesliga-Mannschaft (JBBL) als Assistenz-, später als Interimstrainer. Auch nach seinem Umzug nach München aus beruflichen Gründen – Coura arbeitete an der Isar für eine Mediaagentur – blieb der junge Mann dem Basketball erhalten, trainierte fortan die U16 des FC Bayern München Basketball in der Bezirksoberliga.Nach fünf Jahren in der Medienbranche entschließt sich Coura Mitte dieses Jahres, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. „Da bin ich auf das Sports Charity Programm gestoßen“, erzählt er. „Bei fast 90 Prozent Jugendarbeitslosigkeit versucht das Projekt, den Jugendlichen eine Abwechslung in Form von Sport zu bieten. Denn reine Investitionen in Bildung bringen leider nichts, es gibt einfach keine Jobs.“Basketball stehe bei den tansanischen Jugendlichen hoch im Kurs. Zwar sei Fußball noch immer Volkssport Nummer eins, doch Basketball werde immer populärer, folge direkt auf Platz zwei. „Speziell NBA-Star Stephen Curry von den Golden State Warriors ist ein Vorbild für viele der Jungs und Mädchen“, erzählt der junge Mann.Ende Januar bekommt Coura Besuch aus der Heimat. Dann reisen seine Eltern von der Mosel an. Wenn es nach dem 29-Jährigen geht, haben die beiden dann jede Menge Schuhe im Gepäck. Denn Coura ist auf der Suche nach gebrauchten Basketball- oder Sportschuhen für die jungen Sportler in Tansania.„Viele Kids haben keine Sportschuhe und trainieren barfuß oder mit kaputten Flip-Flops, denn das Geld für Schuhe haben viele Familien nicht“, berichtet Coura. Die gebrauchten Schuhe aus der Welt würden in Tansania oft für 30 000 Schilling pro Paar (15 Euro) verkauft, das könnten sich die meisten Familien niemals leisten. „Wer also alte Basketballballschuhe zwischen Größe 30 und 43 besitzt, und diese nicht mehr braucht, kann sich gerne an mich wenden, meine Eltern werden die Schuhe dann mit nach Afrika bringen“, sagt Coura (siehe Extra für weitere Infos). Noch bis April wird der Trie8rer in Ostafrika bleiben, bevor es für ihn zurück nach Deutschland geht. „Ich könnte mir vorstellen, weiter in Tansania zu bleiben, doch leider ist mein Budget endlich und somit muss ich dann doch irgendwann zurück“. Das Projekt, so betont er zum Abschluss, werde er allerdings aus Deutschland weiter unterstützen.EXTRASportschuhe für tansaniaFür sein Basketball-Projekt in der tansanischen Stadt Mwanza sucht der Trierer Christoph Coura gebrauchte Basketball- und Sportschuhe für die jungen Sportler. Gebraucht werden Schuhe für Kinder von Schuhgröße 30 bis maximal 42/43. Couras Eltern reisen Ende Januar für einen Besuch nach Ostafrika und nehmen die Schuhe mit. Wer Sportschuhe abgeben will, kann sich per E-Mail an Christoph Coura wenden: c.coura@gmx.de EXTRADas ProjektDas Projekt, für das der Trierer Christoph Coura in Tansania aktiv ist, trägt den Namen. Ziel ist nach Angaben des Gründers Jürgen Seitz, eine nachhaltige Sportinfrastruktur mit Vereinen ähnlich wie in Deutschland aufzubauen: mit Mannschaften von jung bis alt über unterschiedliche Sportarten und Geschlechter hinweg. Gefördert werden die vier populärsten Mannschaftssportarten im Land: Fußball, Volleyball, Basketball und Netball.„Gemeinsam mit der lokalen Verwaltung bauen wir Sportstätten, fördern Vereinsgründungen und statten die Vereine mit den nötigsten Trainingsmaterialien aus. Gemeinsam mit den regionalen Sportverbänden bilden wir Trainer sportlich, organisatorisch und pädagogisch aus“, heißt es auf der Internetseite.