Rollstuhl-Basketball: Dolphins verlieren am Ende klar gegen Hamburg

Die zweite Halbzeit ist gerade mal wenige Minuten alt, die Dolphins erhöhen auf 33:28 - und ziemlich genau an dieser Stelle wird es dem hohen Favoriten zu bunt. In Trier verlieren? Das wäre blamabel für Hamburg. Das hatte Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan schon vorab verkündet. Sicher auch, um den Gästen etwas mehr Druck mitzugeben. Aber nach dieser überraschenden Trierer Fünf-Punkte-Führung erfüllt das internationale Top-Ensemble mit der HSV-Raute auf dem Trikot die hohen Erwartungen. Der Rest der Partie geht mit 41:17 an die Gäste.



"Die Kraft und Konzentration war am Ende leider nicht zu halten", resümiert Passiwan: "In der Offensive hatten wir auch nicht unseren besten Tag. Sonst wäre noch mehr drin gewesen." Ein Überraschung gab es vor dem Spiel: Tracey Ferguson stand entgegen der Ankündigung doch im Kader. Sie wird auch laut Passiwan die Saison in Trier zu Ende spielen. Vor allem im zweiten Viertel gelang den Dolphins viel: Aus einem 12:20-Rückstand machten die Trierer in der Uni-Halle zur Halbzeit noch ein 29:26. In der zweiten Halbzeit hatten die Hamburger dann Passiwan gut unter Kontrolle. Der Topscorer der Liga blieb mit 13 Punkten deutlich unter seinem Schnitt. Auch Diana Dadzite (15 Punkte), Jack Davey (10) und Edgaras Ciaplinskas (10) punkteten zweitstellig. Das reichte zwar nicht für eine spannende Schlussphase - aber damit hatten ohnehin nur wenige gerechnet. Für Passiwan ist das nächste Spiel ohnehin das deutlich wichtigere. Dann gastieren die Dolphins bei den Köln 99ers, einem Konkurrenten um Klassenverbleib. Bei nur einem Absteiger in der Liga wäre ein Auswärtssieg schon fast das Ticket für die nächste Bundesliga-Saison. AF