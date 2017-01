Rollstuhl-Basketball: Lahn-Dill zu stark für die Trierer Dolphins

„Mund abputzen, weiter geht’s.“ So kommentiert Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan die deutliche Niederlage beim Bundesliga-Spitzenreiter RSV Lahn-Dill. Nur phasenweise konnten die Trierer dem großen Favoriten Paroli bieten. Etwa zu Beginn.



„Wir hatten ein sehr gutes erstes Viertel mit einem ausgeglichen Spiel, das konnten wir aber nicht über die ganze Spielzeit halten“, sagt Passiwan, der von einer „verdienten Niederlage gegen eines der stärksten Teams der Welt“ spricht. Passiwan war mit 26 Punkten und elf Rebounds wieder der dominante Spieler bei den Trierern. Diana Dadzite, die zweitbeste Punktesammlerin in der Saison, blieb diesmal bei 20 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte. In der zweiten Halbzeit bauten die Mittelhessen die Führung kontinuierlich aus. Vor allem das dritte Viertel (25:4) geriet zur einseitigen Angelegenheit.



Ein engeres Spiel darf man nächsten Samstag in Trier erwarten: Dann empfangen die Dolphins in der Uni-Halle den Aufsteiger Rhine River Rhinos aus Wiesbaden mit der langjährigen Triererin Janet McLachlan.