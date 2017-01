Rollstuhlbasketball: Aufsteiger Wiesbaden nimmt Trierer Dolphins auf die Hörner (Fotostrecke)

Es gab in der Uni-Halle ein Wiedersehen mit gleich drei früheren Dolphins-Spielern: Janet McLachlan, Tommie Gray und André Hopp gehen inzwischen für die Nashörner auf Punktjagd, die Rhine River Rhinos auf – und das sehr erfolgreich. Auch das Rückrundenspiel in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga ging an den starken Aufsteiger, der damit weiterhin auf Playoff-Kurs bleibt. Für die Trierer bleibt die Lage im Kampf um den Klassenerhalt nach dem 67:79 (30:33) aber relativ entspannt: Mit einem Sieg in zwei Wochen beim Tabellenletzten Zwickau wäre der Ligaverbleib bereits vorzeitig so gut wie sicher.Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan war mit der Leistung gegen die Hessen nicht unzufrieden. „Wir haben über weite Teile ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt Passiwan, der wieder für mehr als die Hälfte aller Dolphins-Punkte zuständig war. „Am Ende hat sich aber gezeigt, dass Wiesbaden mit einer größeren mehr Möglichkeiten hatten. Das Spiel hat gezeigt, dass wir uns in der nächsten Saison punktuell verstärken müssen, um mit diesen Mannschaften mithalten zu können.“Passiwan spricht von einem „intensiven physischen Spiel“. Zwei Ex-Trierer haben dabei den Ausschlag für den Auswärtssieg gegeben. „Janet McLachlan hatten wir im gut im Griff. Aber Tommie Gray und André Hopp konnten wir leider nicht stoppen.“Viertelstände: 12:15, 30:33, 50:55, 67:79Dolphins: Passiwan 35, Ciaplinskas 11, Dadzite 10, Wright 7, Davey 2, Ferguson 2 AF