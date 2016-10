Rollstuhlbasketball: Dolphins verlieren zum Saisonstart in Hamburg

Holger Glinicki, Trainer der BG Baskets Hamburg, hat allen Grund, sich auf die Saison zu freuen. Er konnte sich eine Weltauswahl zusammenstellen. „Die stärkste Hamburger Mannschaft aller Zeiten“, so bezeichnete er im Hamburger Abendblatt seine Truppe.



Die Dolphins, immerhin selbst ein Topteam der Liga, bekamen das am Sonntag in der Inselparkhalle zu spüren. Von Beginn hatten die Hamburger das Spiel unter Kontrolle, sie führten früh mit 10:2 und 22:7. Die Trierer ließen aber nicht locker. Zur Halbzeit hielten die Dolphins das Spiel offen (30:38). Im Schlussviertel kamen Diana Dadzite (20 Punkte), Dirk Passiwan (19 Punkte, sieben Rebounds) & Co. dann bis auf fünf Punkte heran (53:58).



Aber darauf antworteten die in der Breite ausgeglichener besetzten Baskets mit einem 14:0-Lauf. Damit war die Partie entschieden. Im ersten Heimspiel der Saison bekommen es die Dolphins am Samstag mit den Köln 99ers zu tun (16 Uhr, Uni-Halle).

Dolphins: Dadzite 20, Passiwan 19, Ciaplinskas 13, Koltes 5, Wright 5, Ferguson 0, Davey 0, Finger 0

Viertelstände: 24:12, 38:30 (Halbzeit), 56:45, 78:62