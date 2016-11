Wichtiger Heimsieg: 64:63! Dolphins Trier schlagen Zwickau

Eigentlich sollte sie erst in der nächsten Saison ihre Premiere im Dolphins-Trikot feiern: Mariska Beijer, niederländische Nationalspielerin, steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums in den USA. Erst danach sollte sie nach Trier kommen.



Am Samstag stand die 25-Jährige aber bereits für die Dolphins auf dem Feld - und trug ihren Teil dazu bei, dass die Trierer das Duell gegen die BSC Rollers Zwickau mit 64:63 gewannen. Auch in den nächsten beiden Spielen wird Beijer, Bronzemedaille-Gewinnerin bei den Paralympics 2012, für die Dolphins spielen - dann geht es zurück in die USA. „Mariska hat uns die feste Zusage für nächste Saison gegeben“, sagt Günter Ewertz vom Dolphins-Management, der Beijer als „Glücksgriff“ bezeichnet.



Der hauchdünne Sieg gegen den punktlosen Tabellenletzten war für die Dolphins eminent wichtig. Im zweiten und dritten Viertel hatten die Dolphins noch mit zehn Punkten hinten gelegen. Beim Stand von 63:63 trifft Topscorer Dirk Passiwan (28 Punkte) einen Freiwurf - zwei Sekunden vor Schluss trifft Zwickau dann nur den Ring.



Spielertrainer Passiwan lobte den „großen Willen des Teams“: „Der Sieg war sehr wichtig. Mariska hatte einen sehr guten Einstand. Die Abstimmung muss noch besser werden, aber sie hilft uns sehr.“ Auch die zuletzt angeschlagene Diana Dadzite konnte spielen. „Sie hat sich auch 40 Minuten durchgebissen und war sehr wichtig für uns.“ Punkteverteilung Dolphins: Passiwan 28, Dadzite 18, Beijer 8, Ciaplinskas 8, Davey 2