Kaiserslautern nur 0:0 beim Tabellenletzten St. Pauli

Marcel Gaus (l) und St. Paulis Vegar Eggen Hedenstad. Foto: Axel Heimken Foto: dpa

(Hamburg (dpa/lrs)) Der 1. FC Kaiserslautern hat durch eine Nullnummer beim FC St. Pauli den erhofften Sprung in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen den seit nunmehr elf Spielen sieglosen Tabellenletzten vergab Zoltan Stieber am Freitagabend die größte Chance zum Sieg, als er in der 32. Minute einen Foulelfmeter am Tor vorbeischoss.