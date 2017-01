1. FC Kaiserslautern: Trainerwechsel und Zweitliga-Mittelmaß sorgen auch in der Region für viele Diskussionen

(Kasierslautern) Sie fiebern mit, sie feiern oder sie leiden. Notfalls gehen sie mit ihrem Lieblingsverein sogar durch die Hölle: Die Fans des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern haben derzeit einen schweren Stand. Der plötzliche Abgang von Trainer Tayfun Korkut und Norbert Meier als sein Nachfolger sorgten auch unter den FCK-Anhängern in der Region zuletzt für reichlich Gesprächsstoff. Immer mehr Sorge macht generell die sportliche und finanzielle Perspektive des vierfachen Deutschen Meisters. Der TV hat sich unter den Rote-Teufel-Fans umgehört.