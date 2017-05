Kiez-Kicker setzen ihre Erfolgsserie fort

Während die Hamburger den Klassenerhalt nach den Toren von AzIz Bouhaddouz (48.) und Christopher Buchtmann (68.) in der Tasche haben dürften, müssen die Lauterer die noch fehlenden Punkte nun in den Partien bei Erzgebirge Aue und gegen den 1. FC Nürnberg holen. Der Anschlusstreffer von Marcel Gaus (90.) kam zu spät.



Die zuletzt viermal in Serie erfolgreichen Kiez-Kicker beginnen die Partie auf dem Betzenberg sehr selbstbewusst: Ballsicher, kombinationsstark und mit direktem Passspiel spielen sie mutig nach vorne. Die Lauterer haben Glück, dass sie nicht schon früh in Rückstand geraten: Nach einem Freistoß von Sobota köpft Marc Hornschuh aus fünf Metern ein, steht dabei nach Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer aber knapp im Abseits.



Das vom leicht angeschlagenen Kapitän Daniel Halfar angeführte Team der Roten Teufel braucht etwas, um sich von dieser Schrecksekunde zu erholen. Torchancen erspielen sich aber nur die Gäste, die besonders bei Standardsituationen gefährlich sind. So segelt ein Freistoß von Buchtmann (24.) nur knapp übers FCK-Tor, vier Minuten später vergibt Bouhaddouz frei aus fünf Metern nach einem Sobota-Freistoß kläglich.



Lauterns Trainer Norbert Meier wechselt nach 40 Minuten verletzungsbedingt Christoph Moritz aus, für ihn kommt Lukas Görtler. Die Pfälzer bleiben in den ersten 45 Minuten ohne echte Torchance – sieht so Abstiegskampf aus?



Nach der Pause präsentiert sich die Meier-Elf zunächst agiler und hat gleich in der 46. Minute ihre erste Gelegenheit: Marcel Gaus scheitert mit seinem Volleyschuss aus acht Metern aber an St.-Pauli-Keeper Heerwagen. Die kalte Dusche erhalten die Roten Teufel in der 48. Minute, als Bouhaddouz eine Flanke von Hornschuh zur 1:0-Führung für die Gäste einköpft – sein 15. Saisontreffer.



Sobiech mit dem Kopf (58.) verpasst die Vorentscheidung für St. Pauli, als Mwene ebenfalls per Kopfball auf der Torlinie klärt. Die Lufthoheit der Hamburger nimmt drastische Ausmaße an: Nach einem Freistoß hat erneut Bouhaddouz (60.) das 2:0 auf dem Kopf, vergibt aber frei aus fünf Metern.



Und die Lauterer? Sie versuchen nach dem Rückstand dagegenzuhalten, sind aber im Abschluss meist zu harmlos. Zoua (54.) kommt nach einer Ecke aus fünf Metern zum Schuss, Heerwagen pariert. Den Pfälzern fehlt ohne Moritz und mit einem unauffällig agierenden Halfar die Durchschlagskraft in ihren Offensivbemühungen gegen die kompakt stehenden Gäste.



Mit einem wunderschönen Konter sorgt St. Pauli dann für die Vorentscheidung: Bouhaddouz bedient Buchtmann, der aus etwa zwölf Metern FCK-Torhüter Pollersbeck keine Chance lässt – 0:2 (68.). Lauterns Coach Meier bringt Osawe für den schwerfälligen Zoua, der von den FCK-Anhängern unter den 35781 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion ausgepfiffen wird. Heubach trifft in der 84. Minute aus 22 Metern nur den Pfosten, das Kopfballtor von Gaus zum 1:2 (90.) kommt zu spät. Die Leiden der enttäuschten Lauterer Fans im Abstiegskampf gehen weiter – vermutlich bis zum letzten Spieltag.