Benfica Lissabon vorzeitig Meister in Portugal - Fans in Luxemburg in Feierlaune

Der Titelverteidiger bezwang am Samstag Vitoria Guimares mühelos mit 5:0 (4:0) und kann damit nicht mehr von Verfolger FC Porto eingeholt werden. Im 33. Saisonspiel war es für den Rekordmeister bereits der 25. Sieg, nur zwei Ligapartien hat Benfica in dieser Saison bislang verloren. Für den Hauptstadtclub ist es der vierte Meistertitel in Serie. In der Champions League war das Team von Trainer Rui Vitoria im Achtelfinale an Borussia Dortmund gescheitert.

Feier in Luxemburg In Luxemburg-Stadt kam es in der Umgebung des Bahnhofviertels zu spontanen Feierlichkeiten anlässlich des Gewinns der Meisterschaft. Das meldet die Polizei. Mehrere Streifen aus den Regionen Esch, Capellen und Mersch seien als Verstärkung angefordert worden, die Avenue de la Gare musste zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden, weil Fans auf den Straßen feierten. Einige Böller und Bengalos seien gezündet worden.



Zu ernsthaften Zwischenfällen kam es aber nicht, kurz nach Mitternacht habe sich die Situation wieder beruhigt. Auch in Esch/Alzette am Boulevard Kennedy feierten ein paar Dutzend Personen mehr oder weniger gelassen. Auch hier seien keine ernsthaften Schwierigkeiten verzeichnet worden.