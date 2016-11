Fußball-WM-Qualifikation: Robben trifft beim 3:1-Sieg der Niederlande gegen Luxemburg

Der Niederländer Bart Ramselaar (rechts) im Kampf mit dem Luxemburger Mario Mutsch. Foto: Jerry Lampen (ANP)

(Luxemburg) Hartes Stück Arbeit für den WM-Dritten Niederlande: Im WM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend in Luxemburg mühten sich Arjen Robben & Co. zu einem 3:1-(1:1)-Sieg.