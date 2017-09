FC Bayern trennt sich von Coach Ancelotti

Der FC Bayern München hat sich von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Das teilte der deutsche Fußball-Meister einen Tag nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain mit.

«Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Vorerst wird der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol das Team übernehmen. Der 40-Jährige wird auch am Sonntag in der Bundesliga bei Hertha BSC als Interimscoach auf der Bank sitzen.

Neben Cheftrainer Carlo Ancelotti wurde auch das italienische Betreuerteam mit Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco freigestellt.

Der 58 Jahre alte Italiener hatte den Rekordmeister zu Beginn der Saison 2016/2017 als Nachfolger von Pep Guardiola übernommen. In der vergangenen Spielzeit wurde er mit den Bayern deutscher Meister, scheiterte in der Champions League im Viertelfinale an Atlético Madrid und im DFB-Pokal im Halbfinale an Borussia Dortmund.

In der Bundesliga liegen die Münchner aktuell nach sechs Spieltagen drei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Dortmund.

Nach der Beurlaubung von Andries Jonker beim VfL Wolfsburg ist dies die zweite Trainertrennung dieser Bundesliga-Saison.

Bei der höchsten Vorrundenniederlage in 21 Jahren Champions League hatte Ancelotti am Mittwochabend mit seiner Aufstellung für Verwunderung gesorgt. Die Weltmeister Mats Hummels und Franck Ribéry saßen 90 Minuten auf der Bank, Jérome Boateng nur auf der Tribüne.

Arjen Robben wurde erst eingewechselt, als die Partie nach Toren von Dani Alves (2.), Edinson Cavani (31.) und Neymar (63.) schon entschieden war. «Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen», erklärte Rummenigge weiter und betonte: «Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.»