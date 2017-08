Niederlage gegen Drittligisten: HSV Hamburg nach Pokalpleite schon wieder im Krisen-Modus

Das Team von Markus Gisdol verlor in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Osnabrück 1:3. Foto: Friso Gentsch

(Osnabrück (dpa)) Markus Gisdol wirkte genauso entsetzt wie Spieler und Fans des Hamburger SV. «Ich will keine Ausreden finden, es wäre Humbug, da was zu erzählen», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem erneuten Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals.