Fußball: Fan-Forscher im Interview - Die Ultra-Szene ist radikaler geworden

Herr Gabler, Sie haben 2010 ein vielbeachtetes Buch über Ultras veröffentlicht. Was hat sich seitdem in den Gruppierungen verändert?

Jonas Gabler: Es hat sich viel getan. Die Szene hat sich ausdifferenziert. Früher gab es an den meisten Standorten nur eine Ultra-Gruppierung. Jetzt gibt es viele kleine Gruppierungen, die sich teils unterschiedlich orientieren. Manche konzentrieren sich auf Choreographien und Support, andere engagieren sich auch gegen Diskriminierung oder sind stärker vereinspolitisch und gegen Kommerzialisierung engagiert. Wieder andere verlagern ihre Aktivitäten auf die Straße – dort bekommt Gewalt eine wachsende Bedeutung. Zudem: Inzwischen gibt es eine viel stärkere öffentliche Debatte darüber, was eigentlich Ultras sind – und die ist stark negativ konnotiert. Das sieht man aktuell in der Bild-Zeitung, die zuletzt fast jeden Tag über Ultras berichtet hat. Diese Entwicklung hat etwas mit der Ultra-Szene gemacht: Die negative Berichterstattung hat Radikalisierungstendenzen befördert. Gruppierungen, die sich mehr in Richtung Gewalt orientieren, haben in vielen Szenen an Bedeutung gewonnen.



Lassen sich die Begriffe Ultras und Hooligans – die traditionell eher gewaltorientiert sind – noch scharf voneinander trennen?

Gabler: An manchen Standorten verwischen die Grenzen zwischen Ultras und Hooligans. Das klassische Hooligan-Betätigungsfeld waren in den letzten 15 Jahren nicht die Stadien. Die haben sich zu Feld/Wald/Wiesen-Matches mit anderen Hooligans verabredet. Daran beteiligen sich inzwischen auch manche Ultra-Gruppen.



Ist die Ultra-Szene in Deutschland in den letzten Jahren gewachsen? Experten schätzen die Zahl aktiver Ultras auf etwa 25000…

Gabler: Das ist sehr schwer zu beziffern, es gibt ja keine Mitgliedslisten, zudem ist die Fluktuation in der Szene hoch. Da würde ich mich auf keine Zahl festlegen. Nach meinem Gefühl ist die Szene in den letzten zehn Jahren von der Größe etwa gleich geblieben.



Praktisch in allen größeren Stadien gab es zuletzt wieder Anfeindungen gegen den DFB . Wie hat sich das Verhältnis zwischen den Ultras und dem Verband verändert?

Gabler: Das Verhältnis von den Ultras zu den Institutionen allgemein – also Politik, Polizei, Verbände und Medien – hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert, auch im Zuge der Sicherheitsdebatten, die geführt wurden. Da haben sich Ultras vielfach falsch verstanden oder auch bedroht gefühlt, etwa durch Maßnahmen der Verbände, aber auch durch die Politik und die Polizei. Dies hat zur Herausbildung einer Widerstands-Identität bei den Ultras beigetragen. Es gibt unter ihnen auch die weit verbreitete Befürchtung, dass die Institutionen sie verbieten und aus den Stadien verbannen wollen. Ich halte die Befürchtung nicht für richtig – aber sie hat zur Radikalisierung beigetragen.



Die Bundesliga rühmt sich für die tolle Stimmung in den Stadien, daran haben die Ultra-Gruppierungen großen Anteil. Gibt es die Tendenz, dass Ultra-Gruppierungen im Streit gegen die Institutionen die Lust auf Stimmung vergehen könnte?

Gabler: Es gibt zwar immer wieder Boykott-Aktionen. Aber zum Kern der Ultra-Kultur gehört eben auch das Anfeuern, der Support. Punktuell wird Boykott als Druckmittel eingesetzt, aber insgesamt wird der Support nicht weniger. Die Ultras machen die Stimmung ja auch nicht allein, sie sind die Taktgeber, die Motoren der Stimmung im Stadion.



Beim Pokalspiel Rostock - Hertha lieferten einige Fans die Bilder, wie sie manche Boulevardmedien lieben: Rostocker fackeln ein geklautes Banner ab, Sitzschalen brennen – und liefert den Scharfmachern Munition, rigoroser gegen Ultras vorzugehen. Wird man solche Bilder öfter sehen?

Gabler: Das war eine besondere Konstellation, die es nicht allzu oft gibt – mit dem gestohlenen Banner, das von Rostockern präsentiert wurde, um zu provozieren. Das sind Bilder, die für Unbehagen sorgen, keine Frage. Aber es ist eine Ausnahme, nicht die Regel. Es gilt nach wie vor, dass die Stadien extrem sicher sind. Es wurden Verletzungen in Kauf genommen, wenn Leuchtkugeln geschossen wurden – aber meines Wissens wurde auch dort niemand verletzt. Die Wahrscheinlichkeit sich auf dem Weg zum Stadion zu verletzen ist größer als durch Fan-Gewalt verletzt zu werden.



Ein Anliegen vieler Ultra-Gruppierungen ist die Legalisierung von Pyrotechnik. Es gab es vor einigen Jahren Gespräche mit dem DFB, die aber von Verbandsseite abgebrochen wurden. Nun hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius angekündigt, in puncto kontrolliert abgebrannte Pyrotechnik offen für Gespräche zu sein. Können Sie vorstellen, dass das Thema noch mal interessant werden kann?

Entwicklungen und Initiativen in anderen Ländern zeigen, dass das theoretisch denkbar wäre. Trotzdem: Ich halte das insgesamt für unwahrscheinlich. Die Innenpolitiker haben da eigentlich eine sehr klare ablehnende Haltung. Es ist aber interessant, dass sich mit Boris Pistorius ein Politiker zum Thema geäußert hat und er diskussionsbereit wäre. Vielleicht kommt dadurch noch mal Bewegung rein. Aber die Verbände werden das Thema nach meiner Einschätzung von sich aus nicht mehr aufmachen.







Extra

Zur Person: Jonas Gabler. Der 35-jährige Politikwissenschaftler aus Berlin gilt als einer der führenden Experten im Bereich Ultra-Kultur in Deutschland. Gablers Buch „Die Ultras – Fußballfans und Fußballkulturen in Deutschland“ (2010) ist inzwischen in fünfter Auflage erschienen. Foto: Daniel George