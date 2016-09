Breiterer Kader, fünf Neue, aber keine echte Spielmacherin: Miezen wollen frühzeitig Klassenerhalt perfekt machen

Weniger Zittern, mehr Ruhe: Darauf hoffen die Trierer Handball-Miezen in ihrer zweiten Zweitligasaison. Denn die erste Spielzeit nach 15 Jahren in Liga 1 hatte es in sich: Vier Trainer, eine schier unendliche Negativserie im ersten Halbjahr, dann eine ebenso unglaubliche Aufholjagd - am Ende aber nur deswegen nicht in die 3. Liga abgestiegen, weil insgesamt vier Mannschaften aus 1. und 2. Liga zurückgezogen hatten.



"Diese Saison hoffen wir alle darauf, dass wir hinter das Thema Klassenerhalt frühzeitig einen Haken machen können", sagt Trainerin Cristina Cabeza, die im Januar 2016 ihre zweite Amtszeit bei der MJC begann und mithalf, die Liga zu halten. "Wenn wir mit dieser Mannschaft in die neue Saison gehen, können wir einen Mittelfeldplatz erreichen", hatte die Spanierin noch im Mai gesagt, doch dieser Wunsch blieb unerhört: Zunächst wechselte die überragende Spielmacherin Zivile Jurgutyte nach Leverkusen, dann verabschiedete sich überraschend auch Kreisläuferin Caroline Thomas zum Ligakonkurrenten HSG Bensheim/Auerbach, wo die Daunerin bessere Perspektiven sieht.



Und so wurde fast schon traditionell der Kader wieder durcheinandergewirbelt. Aus dem Vorjahresteam blieben neben den Torhüterinnen Kockler und Eckelt noch Joline Müller, Tina Welter, Linsey Houben sowie die Czanik-Schwestern Andrea und Lucie (Weibelova). Im Oktober wird Hannah Sattler nach ihrem Kreuzbandriss zurückerwartet.

Aber ebenso traditionell wurde der Kader erst sehr spät komplettiert. Erst kurz vor dem Pokalspiel in Bassenheim am vergangenen Wochenende (33:18 für Trier) stießen die Slowenin Maja Zrnec und die Rumänin Ramona Constantinescu dazu, beide werden noch Zeit brauchen, um sich einzuspielen. Wobei Zrnec gleich schon wieder weg ist: Eigentlich sollte sie bis Ende Oktober in ihrer Heimat ihren Trainerschein machen, aber am Montagabend zog sie sich im Training einen Handbruch zu und fällt so mehrere Wochen aus. Auch eine andere Osteuropäerin hat Probleme: Die mazedonische Kreisläuferin Angela Petrovska wartet immer noch auf ihr Visum. Erst wenn das eingetroffen ist, kann sie auch ihren Spielerpass bei den Miezen beantragen. "Wir hoffen, dass sie im ersten Ligaspiel am Samstag mit dabei sein kann. Sicher ist das aber noch nicht", sagt Cabeza.



Acht Wochen Vorbereitung liegen hinter den Miezen - und bislang gab es kein einziges Training, bei dem alle Spielerinnen dabei waren. "Das macht es eben sehr schwer, die Mannschaft einzuspielen. Ramona zum Beispiel muss noch viel fitter werden, sie hat seit Mai kaum noch trainiert", sagt die Trainerin, die aber immerhin sehr froh darüber ist, dass in Constantinescu und der Ukrainerin Shenia Knoroz mal wieder zwei Linkshänderinnen zur Verfügung stehen.

Großes erwartet man hingegen von jenem Neuzugang, der als Erstes verpflichtet wurde: der Ungarin Dora Varga, die von den Vulkanladies Koblenz/Weibern nach Trier kam. "Sie ist sehr erfahren, obwohl sie ja noch nicht so alt ist. Sie wird unsere Mannschaft sicher voranbringen", meint Cabeza, die die gelernte Linksaußen auf der Spielmacherposition einsetzen wird. Denn in der Rückraum-Mitte liegt nach den Abgängen von Jurgutyte und Thomas die Problemzone der Miezen: "Wir haben keine gelernte Spielmacherin, da müssen wir improvisieren", meint Cabeza.



Die Spanierin hat sich ihren Plan schon zurechtgelegt: "Wir wollen aus den ersten fünf Spielen drei Siege, damit wir nicht direkt so unter Druck stehen wie in der Vorjahren, als wir den Start jeweils völlig verschlafen hatten. Unser Kader ist jetzt breiter, aber vielleicht nicht besser als am Ende der letzten Saison. Dennoch sollte unser Ziel frühzeitiger Klassenerhalt realistisch sein."



Langfristig hofft man bei der MJC darauf, sich im Mittelfeld der 2. Liga zu etablieren und irgendwann auch einmal oben angreifen zu können. Ein erster Schritt, um die ehemals erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins wieder aufleben zu lassen, ist die "Beförderung" von Anke Greinert aus der zweiten in die erste Mannschaft.