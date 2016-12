Erst Nervenkitzel, dann Bescherung: Trierer Miezen besiegen HSG Kleenheim mit 29:23 - Varga erzielt neun Treffer

Für Jürgen Brech war es nicht so schlimm: "Es gab schon Spiele, bei denen ich mehr Nerven gelassen hatte", sagte der Geschäftsführer der Trierer Miezen. Beim Blick aufs Endresultat von 29:22 Toren konnte man auch nicht meinen, dass die Partie gegen Aufsteiger HSG Kleenheim irgendwann auf der Kippe stand. Zeitweise mit acht Toren Vorsprung führe die Heimmannschaft (14:8) Mitte der ersten Halbzeit. Vor allem auch dank der eiskalt verwandelten Siebenmeter von Dora Varga. Siebenmal traf die Ungarin beim Strafstoß. Mit insgesamt neun Treffern erzielte die 24-Jährige zusammen mit Kleenheims Franziska Ringleb (ebenfalls neun) gestern die meisten Tore. Beim ersten Einsatz nach ihrer Fußverletzung traf Lucia Weibelova zwei Mal.



Doch was auf dem Papier nach einem lockeren Jahresabschluss aussah, entpuppte sich in der zweiten halben Stunde als Zitterpartie. Sieben Tore für Kleenheim in Folge in den ersten zehn Minuten. Plötzlich stand es 17:17. Ohne Jessica Kockler Paraden im Trierer Tor wären die Miezen wohl schnell in Rückstand geraten. So konnten die Hessinnen nur zweimal ausgleichen.



Doch es blieb spannend, die Partie von Nervosität geprägt, nachdem sie in der ersten Hälfte phasenweise dahingeplätschert war. Die Miezen kämpften - und hatten das Glück der Tüchtigen. Nachdem in der 48. Minute im Mittelfeld unnötig vertrudelt wurde, scheiterte Kleenheims Tanja Schorradt an der Unterkante der Latte. Den Nachwurf lenkte Jessica Kockler übers Trierer Tor. Man merkte: Die Aufsteiger-Mannschaft hatte sich noch nicht aufgegeben, verteidigte jetzt offensiv. Doch das öffnete auch Lücken für die Heimmannschaft, die Rechtaußen Tina Welter drei Mal ausnutzte. Acht Minuten vor der Schluss-Sirene schien das Zittern ein Ende: 26:21 für Trier. Wieder fünf Tore Vorsprung.



?Doch Triers Trainerin Cristina Cabeza wollte auf Nummer sicher gehen, wechselt sich selbst ein. "Ich weiß, dass das der Mannschaft Ruhe bringt. Und eine Viertelstunde kann ich auch noch spielen", sagte die Spanierin, die selbst noch einen Treffer erzielt, später lachend. Dass das Team die Partie trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs wieder an sich gerissen hat, bewertete Brech positiv: "Man merkt, dass es in der Mannschaft stimmt." Cabeza weiß aber auch, dass noch eine Menge Arbeit wartet. "So etwas darf nicht passieren", sagte die 39-Jährige zum zwischenzeitlichen Ausgleich. "Das ist in fast jedem Spiel so, aber der Sieg war jetzt wichtig für die Mannschaft." Die Mannschaft müsse bei der Abwehrarbeit lernen. Aber erst einmal werde Weihnachten gefeiert.



teu



DJK/MJC Trier: Kockler, Gubernator - Zrnec (2), Knoroz (2), Petrovska, Greinert, Czanik (4), Varga (9), Müller (1), Houben (5), Weibelova (2), Welter (3)- Beste Torschützin: Varga und Ringleb jeweils 9