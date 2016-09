Die Schwaben waren in der Vorsaison Bundesliga-Vierter und hatten in der Saisonvorbereitung den Wittlicher Handball Cup gewonnen und waren Zweiter beim Miezen-Cup in Trier geworden. Bekannteste Spielerin ist Susann Müller, Torschützenkönigin der WM 2015.



Der genaue Spieltermin wird in der kommenden Woche bekannt gegeben. Die Miezen hatten sich in der ersten DHB-Pokalrunde am Sonntag mit 33:18 beim Oberligisten TV Bassenheim durchgesetzt.