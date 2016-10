Handball: Achterbahnfahrt in Zwickau endet mit Remis

Die unglaubliche Achterbahnfahrt der Gefühle hatte mit einem aus Trierer Sicht völlig verkorksten Start begonnen. Die Miezen hatten die lange Busfahrt nach Zwickau noch nicht aus ihren Beinen geschüttelt, da lagen sie auch schon mit 0:4 und 2:6 hinten. Nach elf Minuten hatte MJC-Trainerin Cristina Cabeza genug gesehen, nahm ihre Auszeit und die wirkte Wunder: Innerhalb von nur vier Minuten verkürzten die Gäste auf 6:7, gingen beim 9:8 sogar erstmals in Führung - und schon zu diesem frühen Zeitpunkt hatte Weibelova das Zepter in Sachen Tore fest in der Hand.



Nun war Zwickau völlig von der Rolle, traf im Angriff fast gar nichts mehr, während die Miezen das Momentum auf ihrer Seite hatten. Den Drei-Tore-Vorsprung ab dem 12:9 hielten sie über den 16:13-Pausenstand bis zum 21:18 Mitte der zweiten Hälfte. Aber dann bäumten sich die Gastgeberinnen auf, erzielten zunächst drei Treffer in Folge zum Ausgleich und gingen dann sogar mehrfach mit einem Treffer Unterschied in Führung.



Zehn Minuten vor Schluss musste die bis dato beste Zwickauer Torschützen Silvia Sajbidor nach der dritten Zeitstrafe mit Rot auf die Tribüne - eine erhebliche Schwächung für die Gastgeber in der dramatischen Schlussphase. Da stand es 26:25 für Trier, und Zwickau fing sich gleich die nächste Zeitstrafe ein, für Jenny Choinowski. Doch statt diese doppelte Überzahl auszunutzen, fing sich die MJC erst den Ausgleich, dann ebenfalls eine Zeitstrafe gegen Shenia Knorroz und schließlich sogar den 26:27-Rückstand.



Im Schlussspurt schien Zwickau nun die besseren Karten zu haben - aber weit gefehlt: Trier steckte nie auf, und mit ihrem 13. Treffer (dem fünften per Siebenmeter) brachte Weibelova die MJC wieder nach vorne - und als die Ungarin Dora Varga 90 Sekunden vor dem Ende auf 31:29 erhöhte, schien der zweite Auswärtssieg der Saison eingetütet.

Das Schreckgespenst für die MJC hieß dann aber Sandra Szary: Mit ihren Treffern sieben und acht - dem letzten genau mit dem Schlusspfiff - sorgte sie für Zwickauer Jubel und lange Gesichter bei der MJC. „Das war trotz einer tollen Moral ein verlorener Punkt“, sagte Vorstand Jürgen Brech.



Statistik:

BSV Sachsen Zwickau - DJK/MJC Trier 31:31 (13:16)

DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt - Petrovska, Greinert, Houben (2), Czanik, Müller (3), Weibelova (13/5), Knorroz (1), Varga (7), Constantinescu (2), Welter (3)