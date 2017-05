Handball: Erneutes Heimdebakel für Trierer Miezen - Niederlage mit 29:35

Der 32:26-Auswärtssieg in Kleenheim am vergangenen Wochenende war nur ein kurzes Strohfeuer, nun setzte sich die Talfahrt des ehemaligen Tabellenzweiten mit dem 29:35 fort – weil man sich am Ende noch steigern konnte.



Und so war es wie immer seit Mitte Februar: Die Gäste feiern - in diesem Fall sogar den Klassenerhalt – die Miezen ziehen mit langen Gesichtern von dannen. „Wenn eine Mannschaft gewinnen muss, und eine andere ohne Druck spielt, passiert so etwas. Das Spiel hatten wir zur Pause verloren. Wenn du 19 Gegentore kassierst und phasenweise mit zehn Treffern hinten liegst, ist nichts mehr möglich“, sagte Trainerin Cristina Cabeza: „Dennoch bin ich mit der Saison zufrieden, wir haben frühzeitig den Klassenerhalt gesichert, das war unser Ziel.“



Zwar standen der MJC-Trainerin nach dem Ausfall von Anke Greinert nur drei Feldspielerinnen als Wechseloptionen zur Verfügung, aber das darf keine Ausrede sein. Nach dem 3:3 tauchte die MJC für zehn Minuten komplett ab, Trier produzierte Fehlpässe und Fehlwürfe in Serie – und der bis gestern abstiegsgefährdete Aufsteiger schlug eiskalt zurück. Die jüngste Mannschaft der Liga war viel spritzier, agiler, aktiver und motivierter, die Miezen ergaben sich ihrem Schicksal, kassierten vier Treffer in Folge. Doch es wurde noch schlimmer: Als die MJC mit Ausnahme von Dora Simon-Varga nicht nur im Angriff versagte, sondern auch die Abwehrarbeit einstellte, setzte sich Hannover kurz vor der Pause auf 19:9 ab – ein neuerliches Heimdebakel deutete sich an.



Torfrau Jessica Kockler, die nach rund 20 Minuten durch Melanie Eckelt ersetzt wurde, versuchte von der Bank ihre Mannschaftskameradinnen lautstark aus der Lethargie zu wecken, aber es half nichts. Zwar machte Trier aus einem 13:23 ein 20:27 in der 44. Minute, auch weil Eckelt einige wichtige Bälle abwehrte, aber die Fehlerquote blieb i zu hoch, um die Partie noch einmal zu drehen.



Und als in der Schlussphase einige unnötige Zeitstrafen hinzukamen, weil die Triererinnen einfach in der Defensive zu spät kamen, war die Messe gelesen. Nach dem 21:31 gegen Ketsch Ende März gab es somit ein weiteres Heimdebakel gegen einen Aufsteiger. Das 29:35 war die fünfte Heimniederlage seit 18. Februar in Folge, und in den vergangenen zehn Spielen sind 4:16 Punkte die matte Ausbeute. Die einzige positive Zahl: Mit neun Treffern (darunter fünf Siebenmetern) hat Simon-Varga ihr Torkonto auf 196 ausgebaut.



DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt – Petrovska (2), Sattler (3), Houben (0), Czanik (1), Müller (2), Weibelova (7), Zrnec (3), Simon-Varga (9/5), Welter (2)