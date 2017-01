Handball: Heimspiel der Trierer Miezen gegen SV Union Halle-Neustadt endet mit 30:30 (13:16)

14.01.2017, Arena Trier, Trier, GER, 2. Bundesliga Frauen, DJK/MJC Trier vs SV Union Halle-Neustadt, im Bild Foto © Sebastian J. Schwarz Foto: sjs / Sebastian J. Schwarz (sjs) 14.01.2017, Arena Trier, Trier, GER, 2. Bundesliga Frauen, DJK/MJC Trier vs SV Union Halle-Neustadt, im Bild Foto © Sebastian J. Schwarz Foto: sjs / Sebastian J. Schwarz (sjs) Previous Next

(Trier) Welch ein Spiel! Im Duell mit Union Halle-Neustadt lag die DJK/MJC Trier am Samstag Abend drei Minuten vor Schluss noch mit 25:29 im Hintertreffen, behielt dann aber dank des Freiwurftreffers von Lindsey Houben in der Schlusssekunde noch einen Punkt in der Arena.