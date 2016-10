Handball: Miezen am Samstag mit weiter Reise zu einem alten Bekannten

DJK/MJC Trier (Kader):

Kockler, Eckelt - Constantinescu, Knoroz, Petrovska, Greinert, Czanik, Varga, Müller, Houben, Weibelova, Welter

Die einen ganz im Osten, die anderen ganz im Westen - und dennoch gibt es vor der zweitweitesten Auswärtsreise der Trierer Miezen (nach dem Spiel bei den Rödertalbienen bei Dresden) zahlreiche Parallelen mit den Gastgeberinnen vom BSV Sachsen Zwickau. Beide haben als Saisonziele "frühzeitig von der Abstiegszone entfernen und zu Hause erfolgreicher als in der Vorsaison spielen" angegeben. Beide weisen nach drei Zweitligaspieltagen 4:2 Punkte inklusive zwei Siegen und einer Niederlage auf. Beide sind vergangenes Wochenende im DHB-Pokal ausgeschieden, Zwickau gegen Zweitligist Beyeröhde, Trier gegen Bundesliga-Tabellenführer Bietigheim.Und beide Mannschaften haben vor der Saison einen gewissen Umbruch vollzogen. Während die Zwickauer ihre Mannschaft radikal auf ein Durchschnittsalter von 23 Jahren verjüngten, kamen in Trier viele neue Gesichter dazu. Und: Neben Bensheim, Ketsch und Kleenheim ist Zwickau in seinem 25. Zweitligajahr einer der wenigen aktuellen Gegner, gegen den die Miezen in der 2. Liga schon vor ihrem Bundesligaaufstieg im Jahr 2000 gespielt hatten.In Zwickau kann MJC-Trainer Cristina Cabeza bereits am Samstag (Anwurf: 17 Uhr) ihr Startziel eine Woche früher als geplant erreichen: "Wir wollen nach fünf Spielen drei Siege auf dem Konto haben", hatte sie dem TV gesagt. Zwickau hat bislang Nürtingen und Halle/Neustadt geschlagen, Trier hat in Mainz und gegen Herrenberg gewonnen - in Summe ungefähr ähnliche Kaliber. Vorteil für den BSV könnte die lange Busfahrt der Miezen sein, die den Spielerinnen in den Knochen steckt.Aber dafür reist die MJC mit viel Selbstvertrauen an: Gegen die Übermannschaft aus Bietigheim hatte sich Trier eine Halbzeit wacker geschlagen. Zudem ist mit Ausnahme der Langzeitverletzten Maja Zrnec (Handbruch) die Personalsituation gut, die Mazedonierin Angela Petrovska wird nach ihrem Debüt im Pokal nun auch ihr erstes Ligaspiel bestreiten.In der vergangenen Saison hat die MJC beide Partien gegen Zwickau verloren - nun ist die Chance zur Revanche gegeben, denn die Gastgeberinnen müssen auf mehrere angeschlagene Leistungsträgerinnen verzichten. "Der Pokal war die Kür, nun kommt die Pflicht - und mit einem weiteren Sieg hätten wir schon ein schönes Polster, schließlich wartet danach in Bremen bereits das nächste Auswärtsspiel", hofft Cabeza.Erst am Samstag, 22. Oktober, haben die Miezen wieder Heimrecht - und dann sind gegen Aufsteiger Lintfort zwei Punkte fest eingeplant. BP