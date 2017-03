Handball: Miezen melden sich zurück im Aufstiegsrennen

Der aktuelle Zweite Beyeröhde liegt einen Punkt vor Trier, hat aber ein Spiel mehr. Am Samstag hatte der bisherige Zweite Rödertal das Spitzenspiel gegen Rosengarten verloren – und bei diesem Team aus Niedersachsen haben die Miezen in zwei Wochen ihr Nachholspiel.



In Lintfort lag die MJC beim 2:3 zum dritten und letzten Mal in Rückstand. Danach bauten die Miezen die Führung konsequent aus. In der ersten Hälfte war die Niederländerin Linsey Houben unaufhaltsam, die alle acht Treffer vor dem Seitenwechsel erzielte. Beim 8:5 betrug der Vorsprung erstmals drei Treffer, beim 14:10 waren es vier, zur Pause hieß es 16:13 für die MJC, die vor allem im Angriff um Klassen besser auflief als vor einer Woche.



In Hälfte zwei setzten sich die Miezen kontinuierlich ab, obwohl sie - aufgrund der Verletzungen von Constantinescu, Zrnec und Sattler - nur mit acht Feldspielerinnen in Duisburg antreten konnten. Nach dem Wechsel zeigten Dora Varga (am Ende ebenfalls mit acht Toren) sowie die Schwestern Andra Czanik und Lucie Weibelova (je fünf Treffer) ihre Gefahr. Nach dem 24:20 war der Knoten aber geplatzt. Lintfort mit den starken Niederländerinnen Vandewal und van den Broek, die jeweils acht Mal trafen, gab sich auf.



„Es hat etwas gedauert, bis wir uns absetzen konnten, aber dann lief es richtig gut – mit Spiel und Ergebnis sind wir natürlich absolut zufrieden. Das war etwas ganz anderes als vor einer Woche“, sagte MJC-Vorstand Jürgen Brech. Nächsten Sonntag (Anwurf 16 Uhr) geht es in der Arena gegen Schlusslicht Haunstetten – und dann können die Miezen sich schon einmal für das Topduell gegen Rosengarten einwerfen.



DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt – Petrovska (1), Greinert (0), Houben (8), Czanik (5), Müller (4), Weibelova (5), Simon-Varga (8/3), Welter (3) – Beste Torschützinnen Lintfort: Vandewal, van den Broek (je 8)