Handball: Miezen reisen heute ohne Trainerin Cabeza nach Haunstetten

DJK/MJC Trier (Kader): Kockler, Eckelt - Constantinescu, Knoroz, Houben, Weibelova, Petrovska, Greinert, Müller, Varga, Welter, Czanik

Trier. Vielleicht ist die familiäre Verpflichtung von Cristina Cabeza ein gutes Omen. Weil die Trainerin beim Auswärtsspiel am heutigen Samstag (18 Uhr) beim TuS Haunstetten verhindert ist, werden die Trierer Handball-Miezen von Dirk Florian betreut.Der Hesse, eigentlich für die Kaderplanung zuständig, saß zuletzt kurz vor Weihnachten 2015 als Interimstrainer auf der MJC-Bank - und da gewann Trier sensationell gegen die HSG Bensheim-Auerbach, bevor Cabeza Anfang 2016 die Miezen wieder übernahm. Florian war in dieser Woche schon ins Training eingebunden - war also mit dafür verantwortlich, die negativen Schwingungen aus den Köpfen der Spielerinnen nach der absolut vermeidbaren 25:27-Heimniederlage gegen Aufsteiger Lintfort zu bekommen. "Das Einzige, was du machen kannst, ist schnell abhaken", hatte Routinier Andrea Czanik gleich nach dem Spiel gesagt.Im Augsburger Stadtteil Haunstetten stehen die Miezen (7:5 Punkte) beim Fast-Tabellennachbarn (6:6) am Scheideweg: Mit einem Sieg würde man nach zwei Erfolgen und einem Remis nicht nur auswärts ungeschlagen bleiben, sondern würde auch weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe halten. Bei einer Niederlage wäre erst einmal der Blick nach unten gerichtet. "Unser Saisonziel bleibt immer noch, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern", sagt Vorstand Jürgen Brech. Cabeza hat ihre Mannschaft jedenfalls auf eine hohe Hürde eingestellt, sagt aber auch: "Wenn wir fokussiert sind und unsere normale Leistung abrufen, ist ein Sieg möglich." Heißt: Zeigen die Miezen ihr Gesicht vom Auswärtssieg in Bremen, gibt es gegen die ausschließlich mit deutschen Spielerinnen besetzten Gastgeber einen Erfolg. Geht es so weiter wie gegen Lintfort, wird es nichts mit dem dritten Auswärtssieg.Zumindest stehen Interimstrainer Florian und seiner Assistentin Salina Eckelt mit Ausnahme der Langzeitverletzten Maja Zrnec und Hannah Sattler alle Spielerinnen zur Verfügung. In Haunstetten muss die MJC vor allem Top-Torjägerin Annika Schmid stoppen und sich auf eine aggressive, offensive Deckung des TuS einstellen. Darauf wurde die Trainingswoche laut Cabeza ausgerichtet: "Wie müssen konsequent in die Lücken stoßen und brauchen dazu mehr Bewegung ohne Ball. Zudem müssen wir lockerer spielen." BP