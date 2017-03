Handball: Miezen verlieren Spitzenspiel und fallen zurück

Durch diese Niederlage sind die Miezen mit nun drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus dem Norden auf Rang vier zurückgefallen. Für die MJC war es die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen.Die MJC lag in den gesamten 60 Minuten nur einmal in Führung, beim 18:17 – und dass es überhaupt noch so kam, war der tollen Trierer Aufholjagd geschuldet. Zu Beginn lag Trier mit 1:7 und 4:12 hinten, ehe man sich vor allem dank der insgesamt zehn Tore der starken Rückraumspielerin Joline Müller herankämpfte.Nach dem 15:14 für Rosengarten zur Pause entwickelte sich eine ausgeglichene3 zweite Hälfte, in der die Gastgeber nach besagten 17:18 erst vier Tore in Folge erzielten. Beim 27:23 schien eine Vorentscheidung gefallen, doch Trier glich beim 29:29 wieder aus und hatte in den letzten vier Minuten sogar die Chance in Führung zu gehen. Doch ein Tor gelang nicht mehr, Rosengarten erzielte die letzten drei Treffer der Partie.DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt – Petrovska (0), Greinert (0), Houben (4), Czanik (2), Müller (10), Weibelova (5/1), Varga (5), Welter (3)