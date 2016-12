Handball: Miezen wollen heute ihren Ruf als Auswärts-Stars verteidigen

DJK/MJC Trier (Kader):

Kockler, Eckelt - Zrnec, Knoroz, Petrovska, Czanik, Greinert, Simon-Varga, Müller, Houben, Welter

Trier. Die Tabelle zeigt, wie eng alle Mannschaften in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen zusammenliegen - und wie schnell man auch abstürzen kann: Mit 13:7 Punkten sind die Miezen momentan Dritter, die TG Nürtingen hat zwei Punkte weniger auf dem Konto, ist aber bereits Siebter. "Jeder kann jeden schlagen", ist daher das Motto von MJC-Trainerin Cristina Cabeza vor dem heutigen Auswärtsspiel am Neckar (Anwurf 19.30 Uhr).Die Spanierin wird erneut nicht in Bestbesetzung ins Schwabenland reisen können: Rückraumspielerin Lucie Weibelova (Bänderverletzung am Fuß) und Rechtsaußen Ramona Constantinescu (Schulterverletzung) werden in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können - und verpassen somit auch das letzte Heimspiel des Jahres am Sonntag, 18. Dezember (16 Uhr), gegen Kleenheim. Zumindest hat die slowenische Linksaußen Maja Zrnec mit ihrem Auftritt vergangene Woche gegen Rödertal gezeigt, dass sie wieder voll belastbar ist, nachdem sie sich im September die Hand gebrochen hatte.Die Miezen sind mit 9:1 Punkten weiter die beste Auswärtsmannschaft der Liga, Nürtingen ist mit fünf Siegen aus den sechs Spielen die Mannschaft der Stunde. Dass es im verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg so gut läuft, liegt an der früheren Göppinger Bundesligaspielerin Verena Breidert, die in der Vorsaison nicht nur wegen ihrer 294 Treffer zur besten Zweitligaspielerin gewählt wurde. Trotz ihrer 37 Jahre ist sie auch nun wieder eine der Top-Torjägerinnen der Liga.Für die Miezen geht es nach der 22:29-Heimniederlage gegen Rödertal darum, Selbstvertrauen aufzubauen."Auch wenn wir besser gestartet sind und gerade auswärts viel erfolgreicher sind, als es viele gedacht hatten, ein Selbstläufer wird diese Saison nicht. Somit blicken wir bei den beiden letzten Spielen des Jahres eher nach unten, um den Abstand zu vergrößern, als nach oben, um vom Aufstieg zu träumen", lautet die wohl realistische Einschätzung von MJC-Vorstand Jürgen Brech. BP