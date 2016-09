Handball: Neu formierte Miezen treffen im ersten Saisonspiel auf Bundesliga-Absteiger

Jetzt geht’s los! Nach acht Wochen Training und mit dem 33:18-Pokalerfolg in Bassenheim im Rücken starten die Trierer Handball-Miezen am heutigen Samstag in die neue Saison. Und der erste Gegner ist gleich ein echter Gradmesser, denn um 19.30 Uhr gibt Bundesliga-Absteiger Rosengarten-Buchholz seine Visitenkarte in der Arena ab. "Das wird gleich ein wichtiger Indikator, wo wir in der Liga stehen und wie es weitergeht", blickt MJC-Trainer Cristina Cabeza mit Spannung und Vorfreude auf den Saisonstart.

Zrnec fällt verletzt aus

Doch diese Freude wurde gleich durch den Handbruch von Neuzugang Maja Zrnec getrübt (der TV berichtete). Die 27-Jährige hatte sich im Training verletzt, fällt mindestens sieben Wochen aus. Allerdings hätte die Slowenin den Miezen in den ersten Saisonspielen sowieso nicht zur Verfügung gestanden, weil sie in ihrer Heimat ihren Trainerschein "baut". Daneben wird wohl auch ein weiterer Neuzugang gegen Rosengarten fehlen: Denn bis gestern stand noch nicht fest, ob die Spielberechtigung für die mazedonische Kreisläuferin Angela Petrovska rechtzeitig eintrifft. Aber MJC-Eigengewächs Anke Greinert hatte Petrovska schon im Pokal würdig vertreten.Die Gäste haben einen starken personellen Umbruch vollzogen. Sieben Neuzugänge müssen integriert werden, elf Spielerinnen haben den Verein verlassen. Vor allem mit dem Erstliga-Kooperationspartner Buxtehuder SV gibt es wie in jedem Jahr einen regen Austausch. Von dort kamen die Junioren-Nationalspielerinnen Paula Prior und Lynn Schneider nach Rosengarten, um dort Spielpraxis beim Bundesliga-Absteiger zu sammeln.

"Guter Start ist wichtig"

DJK/MJC Trier (Kader):

Kockler, Eckelt - Constantinescu, Knoroz, Greinert, Varga, Czanik, Müller, Houben, Weibelova, Welter

Bisher trafen Trier und das Team vom Nordrand der Lüneburger Heide nur in der Bundesligasaison 2010/11 aufeinander. Die Miezen verloren ihr Heimspiel deutlich mit 27:34, sicherten sich dann aber am vorletzten Spieltag durch ein 25:24 in Rosengarten den Klassenerhalt - seinerzeit noch unter Thomas Happe als Trainer. In der Spielzeit 2015/16 absolvierten die Gäste dann ihre zweite Erstligasaison, stiegen aber wie 2011 gleich wieder ab. Und heute in Trier werden in Laura Schulze und Maike Schult zwei Rückraumspielerinnen wegen Verletzungen fehlen."Ein guter Start ist absolut wichtig", hat Cabeza ihren Spielerinnen mit auf den Weg gegeben. "Drei Siege aus den ersten fünf Spielen" lautet ihre Vorgabe.Die Fans werden trotz des Fehlens von Petrovska und Zrnec einige neue Gesichter zu sehen bekommen, wie die Ungarin Dora Varga oder die Rumänin Ramona Constantinescu. "Wir werden einige Zeit brauchen, um uns einzuspielen, aber aufgrund des im Normalfall breiteren Kaders bin ich zuversichtlich, dass wir schneller Fuß fassen als in der vergangenen Spielzeit", hofft Trainerin Cabeza.