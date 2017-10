Handball: Ohne Chance - Trierer Miezen unterliegen Ketsch mit 16:29

Nach zwölf Minuten lagen die Miezen mit 2:7 in Rückstand, ehe sie sich auf 5:8 herankämpften (22.). Nach einer Auszeit von Katrin Schneider, Ex-Mieze und Trainerin der Ketscher, zogen die Gäste dank eines 7:2-Laufs wieder auf und davon. Zur Pause stand es 7:15 aus Miezen-Sicht – so wenige Treffer hatte Trier in einer ersten Spielhälfte in dieser Saison noch nicht erzielt. Die Ketscher Torfrau Sabine Stockhorst entschärfte alleine vor der Pause elf Würfe der Miezen – sie wurde teilweise aber auch ,warmgeworfen‘. Die Gäste traten viel aggressiver als die Triererinnen auf.



Auch in der zweiten Hälfte stellte die MJC die Ketscher vor keine großen Probleme. Ein Manko bei der MJC: Gabriella Szabo kam erst in der 44. Minute zu ihrem ersten und einzigen Tor aus dem Spiel heraus.



Schon am Mittwoch, 1. November, geht es für Trier weiter. Dann empfangen die Miezen um 16 Uhr in der heimischen Arena im DHB-Pokal den Erstligisten Nellingen.



DJK/MJC Trier: Eckelt, Minami – Petrovska, Sattler, Houben (3), Czanik (3), Tolic, Smits, Szabo (2/1), Zrnec (2), Varga (5/2), Welter (1)



Beste Werferinnen Ketsch: Brand, Moser, Fackel (je 5)