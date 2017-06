Am 2. oder 3. September gastieren die Triererinnen beim Zweitliga-Absteiger TuS Lintfort am Niederrhein, es wird das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Andy Palm sein, der Mitte Juli das Training bei der MJC aufnimmt. Dagegen darf sich Rheinlandpokal-Sieger HSG Wittlich über ein Heimspiel in der ersten DHB-Pokalrunde freuen: Sie bekamen den Zweitligisten TV Beyeröhde aus Wuppertal zugelost.