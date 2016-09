Handball: Trierer Handballerinnen verlieren 27:28 nach 17:13-Pausenführung

Eine Niederlage, die wehtut und absolut vermeidbar war: Die Trierer Handball-Miezen haben einen sicher geglaubten Sieg im ersten Saisonspiel der 2. Liga aus der Hand gegeben. Nach einer 17:13-Führung zur Pause gegen Bundesliga-Absteiger SGH Rosengarten verlor die MJC völlig den Faden, die Gäste erhielten allerdings auch neun Siebenmeter – und gewannen am Ende hauchdünn mit 28:27. Die Miezen standen nach Abpfiff recht ratlos auf dem Feld.



„Wir haben nicht gegen die Schiedsrichter verloren, auch wenn die schon sehr viele Siebenmeter gegen uns verhängt haben. Wir haben nach der Pause einfach nicht mehr das gemacht, was wir im Training besprochen und richtig gemacht hatten“, sagte Trainerin Cristina Cabeza. Die ersten Minuten gehörten ganz klar Miezen-Neuzugang Dora Varga, die nicht nur durch ihre Treffer ihr tolles Potenzial zeigte und am Ende mit sieben Toren auch beste MJC-Werferin war. Die Ungarin war aber die einzige Neue, die Akzente setzen konnte. Die Slowenin Maja Zrnec ist verletzt, der Mazedonierin Angela Petrovska fehlt noch die Spielgenehmigung. Auf Rechtsaußen hatten die rund 420 Fans in der Arena sicherlich Neuzugang Ramona Constantinescu erwartet, doch statt der Rumänin lief die etatmäßige Linksaußen Tine Welter auf.



Nach der 9:5-Führung gegen den Bundesliga-Absteiger schlichen sich bei den Miezen erstmals einige Fehler im Angriff ein, zudem kamen sie in der Abwehr ein ums andere Mal zu spät und fingen sich daher – und einigen seltsamen Schiedsrichter-Entscheidungen – insgesamt neun Siebenmeter ein, während es auf der anderen Seite bis zur 58. Minute (!) dauerte, ehe Trier den ersten Strafwurf erhielt. In den letzten sieben Minuten der ersten Hälfte drehte dann vor allem Shenia Knoroz auf. Mit vier blitzsauberen Hämmern hatte die Ukrainerin großen Anteil daran, dass MJC-Führung von 12:11 auf 17:13 zur Pause anwuchs – und dieses Ergebnis schmeichelte Rosengarten sogar noch.



Warum die Triererinnen dann den Zugriff aufs Spiel völlig verloren, wussten sie selbst nicht. Die Niedersachsen kamen stärker aus der Kabine heraus als sie hineingegangen waren, die Miezen waren im Angriff nicht mehr wiederzuerkennen. In 20 Minuten nach der Pause gelangen gerade einmal fünf Tore. Gäste-Torfrau Mareike Vogel wurde förmlich warmgeworfen, hinzu kam ein viel zu hohe Zahl von Fehlpässen. Und so drehte Rosengarten die Partie mit vier Treffern in Folge von 19:21 auf 23:21, Trier fiel kaum etwas ein – und die Zuschauer hatten ihre Buhmänner in Person des Schiedsrichtergespanns Frankholz/Frankholz gefunden, gerade wegen der Vielzahl der Siebenmeter für die Gäste. Aber die beiden waren es nicht alleine schuld: Rosengarten hatte im Angriff kaum Trierer Gegenwehr zu brechen, Trier traf in dieser Phase einfach nicht mehr.



Als Sabine Heusdens dann mit einem fast schon arroganten Siebenmeter-Heber neun Minuten vor dem Ende auf 26:22 für die Gäste erhöhte, schien die Messe gelesen. Aber dieses Tor weckte noch einmal den Kampfgeist der MJC, das Pendel drehte sich erneut, aber eben nicht ganz. Rosengarten war in den letzten Minuten nur noch ein taumelnder Boxer, der sich nach dem Schlussgong sehnte. Trier gab nochmal Gas, eine Minute vor dem Ende hieß es nur noch 26:27 aus MJC-Sicht. Doch ein erneut von Heusdens verwandelter Siebenmeter und ein Fehlwurf von Varga waren für eine absolut vermeidbare Trierer Niederlage verantwortlich.



Statistik: DJK/MJC Trier – SGH Rosengarten 27:28 (17:13)



DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt – Greinert (n.e.), Houben (3), Czanik (4), Constantinescu(0), Müller (2), Weibelova (6/1), Knoroz (4), Varga (7), Welter (1) – beste Torschützin Rosengarten: Schulz und Heusdens (je 6)