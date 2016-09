Handball: Trierer Miezen feiern ersten Saisonsieg

Dank jeweils sechs Toren von Joline Müller und Neuzugang Dora Varga lagen die Miezen fast permanent in Führung, mussten in der Schlussphase dennoch um den Erfolg bangen.



Nach einem ausgeglichenen Beginn setzte sich die MJC beim 13:9 erstmals auf vier Tore Differenz ab und baute den Vorsprung gleich nach dem Seitenwechsel leicht und locker auf 16:11 aus. Als es nach 47 Minuten 23:18 stand, schien die Entscheidung zugunsten der Miezen gefallen zu sein, doch die Gastgeberinnen aus der Landeshauptstadt gaben nicht auf, erzielten fünf Tore in Folge und glichen bim 23:23 erstmals wieder aus.



Aber die Triererinnen zogen den Kopf aus der Schlinge, mussten aber bis zur vorletzten Minute warten, ehe ein Doppelschlag von Andrea Czanik und Dora Varga nach dem 26:26 für die Entscheidung und den Endstand sorgte. Die MJC hat nun 2:2 Punkte auf ihrem Ko nto, Mainz 0:4.