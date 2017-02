Handball: Trierer Miezen rücken näher an Aufstiegsplatz heran

Mit dem 21:18 (11:6) beim Tabellenletzten SG Herrenberg und der gleichzeitigen 20:27-Niederlage der Sachsen in Beyeröhde war die MJC der Gewinner des 18. Spieltags - mussten allerdings bis zum Schluss zittern. Ein Trio erzielte 16 der 21 Trierer Treffer.

Die Miezen hatten die erste Halbzeit klar dominiert. Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten setzte sich die MJC dank einer bärenstarken Abwehr bis zum Pausenpfiff auf 11:6, Herrenberg kam kaum zu Treffern, während auf der anderen Seite Joline Müller und Dora Simon-Varga nach 30 Minuten bereits je drei Treffer auf dem Konto hatten.

Aber Herrenberg kam deutlich stärker aus der Kabine zurück aufs Feld. Die Schwaben machten ihrerseits nun die Defensive dicht, Trier verlor nach dem 14:10 den Faden. Selbst eine Auszeit von Trainerin Cristina Cabeza verfehlte ihre Wirkung, denn nach 46 Minuten hatten die Schwaben - angetrieben von ihrer Top-Torjägerin Sulamith Klein - das Unentschieden beim 15:15 geschafft.

Aber dieser Treffer sorgte dafür, dass die Miezen den Abwärtstrend stoppen und somit verhindern konnten, dass der Tabellenletzte in Führung ging. In einer hochspannenden Schlussphase lag die MJC immer mit mindestens einem, meist aber zwei Treffern vorne, selbst zwei Auszeiten der Gastgeber in den letzten sieben Minuten konnten die Partie nicht mehr kippen.

Entschieden war die Partie erst drei Minuten vor dem Abpfiff mit dem 20:18, dem sechsten Siebenmeter von Simon-Varga, die am Ende vor Müller und Lucie Weibelova (beide fünf Treffer) die MJC-interne Torschützenliste anführte. Der 21:18-Erfolg war der sechste Auswärtssieg der MJC in dieser Saison, am kommenden Samstag ist die MJC in der Arena Gastgeber von Sachsen Zwickau.

DJK/MJC Trier: Kockler, Müller - Petrovska (0), Greinert (0), Sattler (0), Houben (2), Czanik (1), Müller (5), Weibelova (5), Zrnec (1), Simon-Varga (6/6), Welter (1)