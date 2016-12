Handball: Trierer Miezen verlieren Spitzenspiel

Trier. Trotz der dritten Heimniederlage in einem hart umkämpften Spiel bleiben die auswärts weiter ungeschlagenen Miezen erst einmal Dritter. Beste MJC-Torschützinnen waren Linsey Houben und Tine Welter mit je fünf Treffern, bei den Gästen zeigte Kathleen Nepolsky mit neun Toren eine überragende Leistung.

Die Miezen wurden anfangs förmlich überrannt. Bereits nach zwölf Minuten und dem Zwischenstand von 2:6 war MJC-Trainerin Cristina Cabeza gezwungen, ihre erste Auszeit zu nehmen. Vor allem im Angriff hatten die Triererinnen Probleme – und daran änderte sich bis zur 21. Minute nichts, denn da lag der Tabellenzweite aus Sachsen immer noch deutlich mit 9:5 vorne.



Aber mit der Zeit stellte sich Trier besser auf den Aufstiegs-Mitfavoriten ein, obwohl die MJC auf die Slowakin Lucie Weibelova (Bänderverletzung am Fuß) verzichten musste. Dafür stand allerdings erstmals in einem Heimspiel die slowenische Linksaußen Maja Zrnec im Kader, die sich im September die Hand gebrochen hatte. Auch Hannah Sattler stand acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss zumindest wieder auf dem Spielbericht.



Durch eine 5:1-Serie – darunter drei Tore von Linsey Houben - hatten die Miezen sich auf 9:11 herangekämpft, zur Pause stand ein knapper 12:13-Rückstand. Durch einen Doppelschlag von Tine Welter und Shenia Knoroz ging die MJC beim 14:13 erstmals in Führung, die anfangs einseitige Partie war wieder vollkommen ausgeglichen.

Dann drehte bei den Gästen Nepolsky auf, erzielte unaufhaltsam Tor um Tor und drehte die Partie mehrfach. Mit ihrem achten von insgesamt neun Treffern sorgte sie für die erste Zwei-Tore-Führung Rödertals nach dem Seitenwechsel – und die nächste Auszeit von Cabeza. Danach kam zwar Zrnec zu ihrem ersten Ligatreffer für die Miezen zum 19:21, doch Rödertal hatte weiterhin die Oberhand, und sorgte beim 25:21 fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Das 16:15 (39.) blieb Triers letzte Führung.



Die Miezen gaben sich auf, Rödertal zog auf und davon und sorgte für die deutlichste Saisonniederlage der MJC.

DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt – Petrovska (1), Greinert (0), Sattler (0), Houben (5), Czanik (2), Müller (2), Knoroz (4), Zrnec (1), Varga (2/2), Constantinescu (0), Welter (5)

Beste Torschützinnen Rödertal: Neposky (9), Marceviciute (6/3)