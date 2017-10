Handball: Zwischen den Pfosten gibt es einige Leerstände

DJK/MJC Trier: Minami, Eckelt (?) - Petrovska, Sattler, Zrnec, Tolic, Szabo, Czanik (?), Smits, Simon-Varga, Houben, Welter

TRIER (BP) Der Siebenmeterwurf ging genau ins Gesicht. Melanie Eckelt sackt zusammen, rappelt sich aber wieder auf, spielt noch kurze Zeit, bevor Trainer Andy Palm die Miezen-Torfrau vom Feld nimmt. Der Kopftreffer beim 24:19-Pokalsieg gegen Herrenberg 15 Minuten vor Schluss sah erst nicht so schlimm aus, doch Eckelt fiel die gesamte Trainingswoche aus.Drei Lendenwirbel geprellt, Gehirnerschütterung, Schleudertrauma lautete das ärztliche Bulletin. Ob die Nummer 1 der Trierer Zweitliga-Handballerinnen am heutigen Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei der TG Nürtingen auflaufen kann, ist sehr fraglich. "Bei solchen Verletzungen gehen wir kein Risiko ein. Nur wenn Melli richtig fit ist, wird sie auflaufen", sagte Palm. Die Entscheidung wird also recht kurzfristig vor Anwurf getroffen werden.Das große Problem: Sollte Eckelt ausfallen, wäre Yuko Minami die einzig verbliebene Torfrau. Weil auch in den parallel spielenden zweiten und dritten Miezen-Mannschaften Torhüterinnen ausfallen, wäre die Japanerin in Nürtingen auf sich alleine gestellt. "Für den Fall muss Yuko da weitermachen, wo sie im Pokalspiel gegen Herrenberg aufgehört hat. Und diese Leistung stabilisieren", sagt Palm.Die Miezen haben ein Spiel weniger als Nürtingen absolviert und liegen drei Punkte hinter den Schwaben, die sich im Vorjahr Hoffnungen auf den Aufstieg machten und am Ende Fünfter wurde. Die Mannschaft steht und fällt mit einer Spielerin: Verena Breidert. Die zweifache Zweitliga-Torschützenkönigin hat in der aktuellen Spielzeit nach vier Partien bereits 28 Tore auf dem Konto."Sie ist immer für bis zu zehn Tore gut, ganz ausschalten kannst du sie nie", sagt Palm, dessen belgische Landsfrau Aaricia Smits sich der Bewachung der 38-Jährigen annehmen soll. "Wir müssen irgendwie versuchen, sie aus dem Spiel zu nehmen", sagt Palm, der möglicherweise noch auf eine zweite Stammspielerin verzichten muss: Kreisläuferin Andrea Czanik wurden die Weisheitszähne gezogen, daher konnte sie diese Woche ebenfalls nicht trainieren.