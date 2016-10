Miezen: Siegtor in Haunstetten mit dem Schlusspfiff

Mit einem Siebenmetertreffer mit dem Schlusspfiff sorgte Dora Varga (beste MJC-Torschützin mit sechs Treffern) für Riesenjubel bei den Miezen. Damit revanchierten sich die Triererinnen für die Heimniederlage gegen Lintfort vor einer Woche und setzten sich im oberen Tabellendrittel fest.



Und dass es so spannend werden würde, hätte am Anfang niemand gedacht: Nach nur 13 Minuten nahm Florian seine Auszeit, die Miezen hatten scheinbar die 400 Kilometer lange Busfahrt nach Augsburg noch nicht aus den Knochen geschüttelt und lagen 2:7 hinten. Trotz des 2:8 und des 4:10 hatten die Triererinnen ihren Rhythmus gefunden. Bis zur Pause verkürzten sie auf 9:13 und legten gleich nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern in Folge gleich nach – beim 12:13 war die große Chance, die Partie erstmals zu kippen.



Doch Haunstetten gewann wieder die Oberhand, setzte sich erneut klar auf 19:14 ab – 17 Minuten vor dem Ende schienen die Miezen auf der Verliererstraße. Aber die MJC zeigte Moral, verkürzte in doppelter Überzahl erneut auf 18:19 und ging beim 21:20 nach einem Doppelschlag von Shenia Knorroz und Ramona Constantinescu erstmals in Führung – gleich gefolgt von der einer Haunstetter Auszeit.



Die dramatische Schlussphase begann: Zunächst kassiert Trier den Ausgleich, dann Linsey Houben ihre zweite Zeitstrafe. 100 Sekunden vor dem Abpfiff bringt Dora Varga die Miezen mit ihrem fünften Treffer zum 23:22 wieder in Führung. Haunstetten vergibt seinen Angriff, und gleich nimmt Florian seine Auszeit, um die MJC für die letzte Minute einzustellen. Trier kann die Chance auf die erste Zwei-Tore-Führung aber nicht nutzen, im Gegenteil: Sarah Putzke gleicht für Haunstetten wieder aus. Noch 30 Sekunden, Trier im Angriff – Weibelova trifft zum 24:23. Aber mit der letzten Chance gelingt Sarah Irmler sieben Sekunden vor Ultimo scheinbar der finale Ausgleich. Trier stürmt nach vorne, Foul, Strafwurf – und den verwandelt Varga mit dem Schlusspfiff.



Torschüzen für Trier: Czanik (3), Müller (3), Weibelova (4), Knorroz (5), Varga (6/4, Welter (3)