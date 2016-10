Trierer Miezen: Auswärtsspiel in Bremen - Hält die Auswärtsserie auch ohne die verletzte Houben?

Heute vor einem Jahr stand in der 2. Frauen-Handball-Bundesliga ebenfalls der fünfte Spieltag auf dem Programm. Als Bundesliga-Absteiger waren die Trierer Miezen Tabellenletzter mit 0:8 Zählern, zwei weitere Niederlagen sollten noch folgen, bevor der erste Sieg gelang. Krisenstimmung - und plötzlich kündigte auch noch Trainerin Daniela Filip. Der Durchmarsch in Liga 3 war mehr als realistisch.

Viele Angeschlagene

DJK/MJC Trier: Kockler, Eckelt - Constantinescu, Knoroz (?), Weibelova (?), Petrovska, Greinert, Müller, Varga (?), Welter, Czanik (?)

Extra

In der Winterpause wurden die Miezen fündig, verpflichteten Cristina Cabeza als Rückkehrerin auf der Bank. Am 9. Januar hatte sie gegen Werder Bremen ihr Debüt, und was für eines: Mit 37:25 wurde der damalige Aufsteiger aus der Arena gefegt.Am Sonntag (Anwurf 16 Uhr) geht es wieder gegen Bremen - und die Ausgangslage ist für die Miezen eine ganz andere als vor zwölf Monaten. Mit 5:3 Punkten sind die Triererinnen Tabellenvierter - und hätte man nicht die unnötige Auftaktniederlage gegen Rosengarten kassiert und vergangene Woche den Sieg in Zwickau aus der Hand gegeben, man stünde mit 8:0 Punkten an der Spitze. "Das wäre natürlich ein Traum, wir sollten aber auf dem Boden bleiben", sagt Vorstand Jürgen Brech. Denn: Das Ziel, frühzeitig das Abstiegsgespenst zu vertreiben, scheint realistisch.In Zwickau verlor die MJC nicht nur einen Punkt, sondern auch eine Leistungsträgerin: Linsey Houben zog sich, wie befürchtet, einen Bänderriss im Knöchel zu, als sie umknickte. Die Niederländerin fällt für die kommenden fünf bis sechs Wochen aus und vergrößert das Lazarett, nachdem bereits Maja Zrnec (Handbruch) und Hannah Sattler (Kreuzbandriss) über Wochen beziehungsweise Monate fehlten. Zudem sind Andrea Czanik nach ihrer Kehlkopfverletzung sowie Shenia Knoroz, Lucie Weibelova und Dora Varga angeschlagen. Wer von ihnen auflaufen kann, entscheidet sich erst heute.Gerade Weibelova wäre in Bremen wichtig, denn die Slowakin ist nach ihren 13 Toren von Zwickau eine der erfolgreichsten Zweitliga-Torschützinnen mit nur 30 Einschlägen. An der Spitze der Liste steht in Merle Heddergott (37 Tore) übrigens eine Bremer Spielerin. Werder liegt mit 4:4 Zählern sowie je zwei Siegen und Niederlagen zwei Plätze hinter den Miezen, die auswärts nach dem Sieg in Mainz und dem Remis in Zwickau ungeschlagen sind. BPUm ihre Fans auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu halten, gibt es ab sofort eine Miezen-App für alle Smartphones. Wie die MJC mitteilt, ist die App im App-Store unter den Suchbegriffen "Trierer Miezen" oder "Miezen Handball" zu finden. Neben den aktuellen Tabellenständen gibt es aktuelle Informationen, Spieltermine und einen Liveticker von den Spielen. BP