Trierer Miezen gastieren am Samstag in Mainz - Warten auf den entscheidenden Pass

DJK/MJC Trier (Kader):

Kockler, Eckelt - Constantinescu, Knoroz, Petrovska (?), Greinert, Czanik, Varga, Müller, Houben, Weibelova, Welter

Extra

Trier. Schafft sie es noch oder verliert Angela Petrovska den Wettlauf gegen die Zeit? Das ist die entscheidende Frage vor dem zweiten Saisonspiel der Trierer Handball-Miezen am heutigen Samstag (19.30 Uhr) bei der FSG Mainz 05 Budenheim. Am Freitag stand noch nicht fest, ob die Spielgenehmigung für die Mazedonierin noch rechtzeitig vor dem Anwurf bei den Miezen eintrifft. Mitte der Woche hatte die MJC alle Formulare über den Deutschen Handballbund zum europäischen Verband EHF gesandt. Dort wurde am Donnerstag alles bearbeitet, was allerdings noch fehlte, war die finale Freigabe des mazedonischen Verbands. Petrovska (20) war im Sommer von Vardar Skopje an die Mosel gewechselt."Angela wäre gerade in der Abwehr eine wichtige Alternative und könnte Andrea Czanik oder Linsey Houben entlasten", hofft Miezen-Trainerin Cristina Cabeza noch auf eine schnelle Lösung. Und auf eine Steigerung im Vergleich zum Saisonstart gegen Rosengarten (27:28). "Wir haben die Partie noch einmal genau analysiert - und dabei in der zweiten Hälfte unglaublich viele Fehler gesehen, die müssen wir gegen Mainz vermeiden", sagt Cabeza vor dem einzigen Rheinland-Pfalz-Duell der 2. Liga, nachdem Mainz-Bretzenheim abgestiegen ist und Koblenz/Weibern seine Mannschaft zurückzog.Die Gastgeber aus Mainz mussten gleich im ersten Spiel (20:23 gegen Titelfavorit Bensheim) einen herben Rückschlag hinnehmen: Kapitänin und Top-Torschützin Laura Spatz zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus. "Das trifft Mainz sehr hart, sie ist der Dreh- und Angelpunkt ihres Spiels", sagt Cabeza. In ihrem Team fehlt nur weiterhin Linksaußen Maja Zrnec (Handbruch).Dora Varga wird daher wieder auf der linken Außenbahn auflaufen, Tina Welter spielt auf rechts. "Ich hatte ein langes Gespräch mit ihr und hoffe, dass sie die Fehler aus dem ersten Spiel abstellt", sagt die Trainerin, die in der vergangenen Woche wieder mit der Trierer Hallenproblematik zu kämpfen hatte. "In der Arena konnten wir nicht trainieren, der Wolfsberg war meist belegt, andere Hallen sind gesperrt. Wir waren schon froh, dass wir am Freitagabend trainieren konnten, weil eine andere Mannschaft ihr Training auf dem Wolfsberg absagte." BPDie Trierer Miezen bestreiten ihr Spiel in der zweiten DHB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten SSG Bietigheim zu ungewohnter Anwurfzeit. Gespielt wird am Freitag, 30. September, um 19.30 Uhr in der Arena. Da die Halle samstags durch das Gladiators-Spiel gegen Essen belegt ist, wollten die Miezen eigentlich sonntagabends spielen, dies ist wegen eines Nationalmannschaftslehrgangs nicht möglich, an dem auch mehrere Spielerinnen des Bundesliga-Topfavoriten teilnehmen. "Einzige Option war somit der Freitag, das ist nicht optimal - oder aber wir hätten in Bietigheim antreten müssen", erläuterte MJC-Vorstand Jürgen Brech. BP