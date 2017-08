Gesa Krause nach schweren Sturz WM-Neunte

Herzschlagfinale über 5000 Meter: Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier (rechts) setzte sich mit 0,14 Sekunden Vorsprung gegen Hanna Klein (Schorndorf, links) durch. Die Läuferin in der Mitte wurde überrundet. Foto: Holger Teusch

(London) Dramatisches WM-Finale über 3000 Meter Hindernis: Gesa Krause wird unverschuldet in einen Sturz verwickelt Neunte. Die Läuferin des Silvesterlauf Trier e.V. blieb trotzdem in 9:23,87 Minuten nur rund acht Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Neue Weltmeisterin wurde überraschend die US-Amerikanerin Emma Coburn in 9:02,58 Minuten.