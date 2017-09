Leichtathletikfest im Trierer Moselstadion: Gesa Krause wird Zweite

So ein Leichtathletikfest hat Trier mindestens seit dem Ende der Pfingstsportfeste im Waldstadion nicht erlebt! Nach Veranstalterangaben geschätzt mehr als 1000 Zuschauer kamen gestern Abend zum 16. SWT-Flutlichtmeeting, um fast 400 Läufer, aber vor allem Gesa Felicitas Krause anzufeuern. Ganz wie am 31. Dezember beim Bitburger 0,0% Silvesterlauf wurde die Läufer mit Trillerpfeifen Beine gemacht - fast schon brasilianische Stimmung im Moselstadion.„Ich wollte noch etwas Spaß haben“, freute sich die nach ihrem kämpferischen WM-Rennen „Weltmeisterin der Herzen“ genannte Hindernislauf-Europameisterin vom ausrichtenden Verein Silvesterlauf Trier über den großen Zuspruch. „Es ist schön, auch einmal ganz nah dran zu sein an den Zuschauern und Zeit für die Kids, für Autogramme und Gespräche zu haben“, so Krause. Ausgiebig genoss die 25-Jährige nach ihrem letzten Saisonrennen das Bad in der Menge und schrieb unterschrieb trotz empfindlicher Kühle auf Karten und Trikots. „Du bist mein Vorbild“, diesen Satz hörte sie oft vom Leichtathletik-Nachwuchs.Im 800-Meter-Rennen gegen internationale Konkurrenz und Mittelstrecklerinnen aus der Region zwar sie in 2:07,96 Minuten hinter Noellie Yargigo aus Benin (2:07,31) zwar langsamer, als bei ihrem Rheinlandrekord in Pfungstadt (2:03,09) eine Woche zuvor, aber trotzdem zufrieden. „Es war ein toller Saisonabschluss. Ich bin sehr dankbar für diese zwei Tage in Trier!“, sagte Krause. Für Christina Laubenstein war der Lauf mit der populärsten deutschen Bahnläuferin sowieso ein Riesenerlebnis. „Ich war heute so etwas von aufgeregt, aber es war toll, in so einem Rennen so stehen“, sagte die für Saarbrücken startende Konzerin. (Sechste in 2:10,71 Minuten).800 Meter Elitelauf:1. Noelle Yarigo (Benin) 2:07,312. Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) 2:07,963. Sofie van Accom (Belgien) 2:13,414. Imana Truyers (Belgien) 2:18,505. Katharina Rach (Wittlich/Spiridon Frankfurt) 2:19,866. Christina Laubenstein (Konz/LAZ Saar 05 Saarbrücken) 2:20,717. Radha Fiedler (TuS Roland Brey) 2:28,57Weitere Ergebnisse folgen ...Fotostrecke wir erweitert ...