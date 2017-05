Bei den Frauen gewann auf der langen Distanz Sara Kamzela, die vor einem Jahr die halb so lange Strecke für sich entscheiden konnte, in 2:24:46 Stunden. Die sogenannte Rookie-Runde, bei der die Zwölf-Kilometer-Strecke nur einmal umrundet und entsprechend jedes der 20 Hindernisse nur ein- statt zweimal bewältigt werden musste, gewannen Joana Fries (1:08:10 Stunden) und Felix Grelak (53:56 Minuten). Michael Laumers vom SC Bleialf belegte in 1:09:23 Stunden den 22. Platz.Insgesamt erreichten 8608 Läufer das Ziel. Sie mussten sich nicht nur durch Schlamm und kaltes Wasser wühlen, sondern auch klettern und bei rasanten Wasserrutschen ihren Mut beweisen.